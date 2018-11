Qualcomm Snapdragon Muncul 4 Desember?

: Qualcomm mulai mendistribusikan undangan untuk ajang summit tahunannya di Hawaii, Amerika Serikat, yang secara resmi dimulai pada tanggal 4 Desember mendatang.Ajang ini diperkirakan masih akan dimanfaatkan Qualcomm untuk mengumumkan produk unggulannya.Sementara itu, daftar spesifikasi lengkap dari perangkat unggulan terbaru Qualcomm umumnya diprediksi baru akan diungkapkan satu hari setelahnya, seperti yang dilakukan perusahaan teknologi ini pada ajang summit tahun 2017 lalu.Undangan Qualcomm tersebut turut menampilkan perangkat Xiaomi VR yang memutarkan video, seolah membawa penerima ke Hawaii.Pada undangan tersebut, Qualcomm turut mencantumkan daftar pembicara yang akan menyapa undangan dari panggung di acara tersebut.Tidak ketinggalan, undangan ini juga disisipi oleh kertas bertuliskan kalimat dalam bahasa Mandarin, yang diartikan sebagai “Dare to be the first 5G mobile experience” (Berani menjadi pengalaman mobile 5G pertama).Hal ini mengindikasikan bahwa chip baru yang akan diperkenalkan Qualcomm tidak akan mengusung penamaan dengan unsur angka 8xx seperti generasi sebelumnya. Chip baru Qualcomm ini dikabarkan akan mengusung penamaan dengan empat digit angka.Selain itu, chip baru ini juga dikabarkan akan mengadopsi desain CPU baru, terdiri dari klaster besar dengan dua inti, klaster medium dengan dua inti besar berkecepatan clock lebih rendah dan empat core lebih kecil untuk efisiensi daya.Sementara itu, chip ini akan didukung oleh GPU Adreno 640 dan platform secara keseluruhan diklaim akan lebih efisien hingga 20 persen.(MMI)