Telkomsel Luncurkan Paket Kuota Khusus Nonton, Kerja Sama Aplikasi Bioskop Online

(MMI)

Jakarta: Telkomsel semakin jelas menunjukan komitmen terhadap industri perfilman Indonesia berupa dukungan untuk karya sineas muda lokal. Terbaru, mereka mengumumkan paket kuota terbaru hasil kerja sama dengan aplikasi dan platform Bioskop Online.Telkomsel, dan platform menonton film-film Indonesia pilihan di mana pun secara digital dan legal, Bioskop Online, berkolaborasi menghadirkan Paket Bundling Eksklusif yang memungkinkan pelanggan untuk mengeksplorasi dan menikmati beragam konten film lokal dengan cara yang lebih ekonomis.Tersedia di di aplikasi MyTelkomsel sejak Januari 2024 mulai dari harga Rp5,5 ribu dengan masa aktif satu bulan, Paket Bundling Eksklusif Telkomsel dan Bioskop Online sudah termasuk Kuota Nonton hingga 2,5GB.Paket ini bisa digunakan untuk mengakses aplikasi Bioskop Online dan Voucher Transactional Video On Demand (TVOD) hingga senilai Rp25 ribu untuk menonton tayangan pilihan di Bioskop Online.Setelah melakukan pembelian Paket Bundling Telkomsel dan Bioskop Online melalui MyTelkomsel, pelanggan akan menerima SMS berisi Kode Voucher TVOD Bioskop Online. Kode tersebut digunakan pelanggan dengan nomor Telkomsel saat membeli tiket konten, baik di aplikasi Bioskop Online yang dapat diunduh di Play Store atau App Store maupun di website bioskoponline.com.“Dengan Paket Bundling Eksklusif yang mudah diakses dan terjangkau oleh semua kalangan, Telkomsel berharap kerja sama ini dapat turut mendorong kemajuan industri dan talenta kreatif perfilman nasional,” ujar VP Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana.“Sekaligus memenuhi kebutuhan para penikmat dan pecinta film Indonesia akan pengalaman menonton film-film lokal pilihan yang berkualitas di Bioskop Online,” sambungnya.Bioskop Online sendiri adalah layanan Transactional Video On Demand (TVOD) yang menghadirkan konten lokal berkualitas karya anak bangsa dan memberikan pengalaman menonton yang baru bagi penggemar film-film Indonesia dengan konten menarik, terjangkau, dan nyaman.Tersedia lebih dari 150 pilihan konten lokal berkualitas yang terus ditambahkan dan diperbarui secara rutin oleh Bioskop Online untuk dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh penikmat film di Tanah Air.“Harapannya dengan kolaborasi ini dapat menjadi potensi yang signifikan dalam mendukung akses yang lebih luas terhadap film-film lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Kami juga antusias dengan adanya kolaborasi ini dan nantinya pasti akan lebih banyak inovasi dan kolaborasi yang kami hadirkan,” ungkap Ajeng Parameswari, President of Bioskop Online.“Bioskop Online berharap dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada pelanggan setianya, memenuhi kebutuhan para penikmat dan pecinta film di Indonesia, menjadi rumah sinema Indonesia yang mudah diakses dan terjangkau oleh semua kalangan. Bioskop Online akan terus memperkuat visi tersebut dalam mempromosikan dan mendukung perfilman Indonesia yang kaya dan beragam,” tandasnya.