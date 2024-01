Router Mobille Asus RT-AX57 Go untuk Traveler

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Asus mengumumkan kehadiran tri-mode travel router RT-AX57 Go. Router dual-band ini diklaim menawarkan WiFi berkecepatan tinggi hingga 3.000 Mbps.Router ini menyediakan konektivitas tri-mode untuk kebutuhan perjalanan, kantor, dan rumah melalui mobile tethering 4G dan 5G, mode WiFi publik (WISP), serta mode router, dengan fitur keamanan bebas biaya langganan serta beberapa fitur VPN. RT-AX57 Go juga dapat mendukung koneksi hingga 70 perangkat dengan dukungan saluran WiFi 160 MHz. Jumlah koneksi tersebut merupakan empat kali lipat lebih banyak dibandingkan kapasitas model sebelumnya.Para traveler seringkali menghadapi situasi saat tempat yang dikunjungi tidak memiliki koneksi WiFi. Untuk mengatasi kendala tersebut, RT-AX57 Go menyediakan koneksi yang mudah dan aman melalui fitur mobile hotspot yang dapat membagikan koneksi WiFi ke beberapa perangkat.RT-AX57 Go menyediakan koneksi WiFi pribadi kepada traveler di mana pun mereka berada, baik di kamar hotel, kapal pesiar, terminal bandara, atau bahkan di kendaraan rekreasi saat berada di tempat perkemahan.Saat koneksi WiFi melambat atau tidak tersedia seperti di perkemahan atau perjalanan mobil, pengguna dapat tetap terhubung ke internet melalui hotspot seluler 4G atau 5G ponsel yang dihubungkan ke port USB WAN router.Selain itu, ketika pengguna menggunakan WiFi publik dari penyedia layanan internet nirkabel (wireless internet service provider - WISP) di bandara atau di kapal pesiar, mereka dapat membuat koneksi hotspot pribadi dengan fitur keamanan yang lebih baik.Sebagai alternatif, RT-AX57 Go juga dapat digunakan sebagai router tradisional atau access point untuk segala kebutuhan, mulai dari rumah besar hingga apartemen kecil. Dukungan AiMesh yang disediakan mempermudah pengguna dalam memperluas jangkauan WiFi melalui penambahan router lain yang kompatibel ke jaringan mesh.Bebas biaya langganan dan fitur keamanan canggih dengan VPNAsus RT-AX57 Go dilengkapi dengan beragam fitur perlindungan yang memenuhi ekspektasi pengguna router ASUS. Salah satu fitur keamanan jaringan ini yaitu AiProtection Classic.AiProtection Classic yang didukung oleh Trend Micro melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman Internet secara menyeluruh dan tanpa biaya langganan. Selain itu, fitur Security Scan mempermudah pengguna untuk melakukan pemeriksaan keamanan jaringan dalam sekali klik, disertai ringkasan dan diagnosa untuk memperbaiki potensi masalah dengan cepat.Sementara itu, fitur Asus Safe Browsing menawarkan perlindungan yang dapat disesuaikan untuk pengguna individu atau beberapa perangkat melalui filter keamanan terhadap aktivitas online. Fitur ini akan memblokir konten berbahaya, iklan, bahkan konten eksplisit dari mesin pencari, serta menawarkan perlindungan online tambahan untuk anak-anak.Pengguna juga akan terus mendapatkan informasi mengenai koneksi perangkat baru atau perangkat tidak dikenal, kemudian melakukan aksi cepat dengan memblokir akses yang tidak dikenal atau mengelompokkan perangkat baru ke dalam profil pengguna tertentu. Mereka juga dapat memantau data jaringan inti seperti lalu traffic internet secara real-time dan diagnostik koneksi port router secara cepat melalui visualisasi intuitif yang menampilkan informasi yang jelas.Asus RT-AX57 Go juga menyediakan fitur virtual private network (VPN), seperti dukungan untuk berbagai protokol VPN populer terbaru yang terdiri dari WireGuard dan OpenVPN. Dengan dukungan lebih dari 30 penyedia layanan VPN termasuk Surfshark, pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih layanan yang optimal sesuai kebutuhan spesifik mereka.Di sisi lain, aplikasi seluler Asus Instant Guard menawarkan koneksi VPN sekali sentuh untuk WiFi publik. Aplikasi ini juga mendukung site-to-site VPN, sehingga usaha kecil dan menengah dapat memprioritaskan traffic internet pribadi yang terlindungi.Asus RT-AX57 Go dibekali stand untuk kemudahan penempatan desktop, dukungan pemasangan di dinding agar dapat dipasang di ruang terbatas, sekaligus lubang selempang untuk memasang tali jinjing.Untuk kebutuhan bisnis, RT-AX57 Go juga dibekali dengan fitur Guest Portal yang dapat disesuaikan. Pelaku bisnis dapat menawarkan WiFi gratis yang dapat disesuaikan dengan menyertakan visual merek dan pengalihan akses untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan.Selain itu, dengan tombol geser sekali klik di bagian samping router, pengguna juga dapat mengaktifkan koneksi VPN yang telah diatur sebelumnya, mengganti WiFi atau lampu LED, atau mengaktifkan berbagai fungsi yang dapat disesuaikan dengan cepat.