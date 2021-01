Sharp Resmi Luncurkan Aquos Sense 4 Plus di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sharp Indonesia secara resmi mengumumkan smartphone terbarunya, Sharp Aquos Sense 4 Plus. Sharp mengklaim smartphone ini akan memanjakan gamers dan mengunggulkan tampilan gambar baik dan baterai berdaya tahan tinggi.“Mengusung kualitas Jepang yang terkenal akan daya tahannya, kami yakin Sharp Aquos Sense 4 Plus mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah produk smartphone yang tidak hanya pintar namun tangguh,” ujar Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia, Shinji Teraoka.Teraoka menambahkan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, permintaan smartphone di Indonesia masih sangat besar. Melalui visi bisnis yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, Sharp berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagai salah satu strategi nya dalam melakukan ekspansi bisnisnya.Mengusung tagline 'Maximize The Fun', Sharp lalu merilis Sharp Aquos Sense 4 Plus sebagai bentuk konsistensi Sharp di tengah pasar bisnis HP di Indonesia. Mengenai layar, Sharp Aquos Sense 4 Plus menggunakan ukuran 6,7 inci HD Plus.Ukuran tersebut merupakan ukuran paling besar di lini smartphone HP Aquos karya Sharp, dan belum ada sebelumnya di lini ponsel cerdas tersebut. Sharp Aquos Sense 4 Plus mengunggulkan sejumlah fitur, salah satunya adalah Gaming UI berkemampuan memblokir notifikasi secara otomatis.Sharp Aquos Sense 4 Plus didukung chipset prosesor Qualcomm Snapdragon 720G, didampingi RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal 128GB. Menyoal baterai, Sharp Aquos Sense 4 Plus berbekal baterai berkapasitas 4.100 mAh.Selain itu, Sharp Aquos Sense 4 Plus hadir dengan kamera depan ganda, terdiri dari sensor depth beresolusi 1.9MP dan sensor utama beresolusi 8MP. Sedangkan kamera belakang, Sharp Aquos Sense 4 Plus berbekal empat kamera.Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 48MP, lensa wide angle 5MP, lensa makro 2MP dan dan sensor depth 2MP. Kamera smartphone tersebut didukung dua fitur menarik yaitu AI Live Shutter dan AI Live Beauty.Sharp Aquos Sense 4 Plus juga dilengkapi dengan sertifikasi IP68, diklaim Sharp menjadikan ponsel cerdas ini anti air selain tahan terhadap debu. Sharp menawarkan Aquos Sense 4 Plus dengan varian RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal 128 GB seharga Rp4.499.000.Smartphone ini juga ditawarkan melalui program pre-order sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021.(MMI)