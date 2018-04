Ada Laptop Acer Edisi Khusus Avengers: Infinity War

Film Avengers: Infinity War karya Marvel tinggal menghitung hari menjelang rilis di tanggal 27 April 2018.Vendor asal Taiwan, Acer mengumumkan bahwa mereka telah menyedikan beberapa jajaran laptop yang hadir dengan warna dan corak yag mengusung sosok penting di film tersebut, yaitu Thanos, Captain Amerika, dan Iron Man."Super heroes come to save the day whether it comes to productivity, gaming or mobility," tutur President Director Acer Indonesia Herbert Ang.Ada tiga laptop yang dihadirkan Acer untuk desain Avengers: Infinity War: Acer Aspire 6, Nitro 5, dan Swift 3. Acer Aspire 6 hadir dengan desain cover aluminium yang memiliki corak simbol Captain America yang ikonik.Aspire 6 Captain America dipersenjatai prosesor Intel Core i5-8250U dan grafis NVIDIA GeForce MX150.Edisi khusus ini dilengkapi memori DDR4 4GB yang bisa ditingkatkan hingga 16GB. Lalu pada kapasitas penyimpanannya menggunakan HDD SATA 1GB dan layarnya mengusung ukuran 15,6 inci Full HD.Untuk Acer Nitro 5 yang ditujukan bagi gamer, laptop ini didesain dengan teknologi finishing IMR (In-Mold Roller) untuk melengkapi chasis hitam matte tebal dengan sentuhan hairline-brushed pada tampilan potret Thanos di bagian atas laptop.Edisi khusus Nitro 5 ini didukung grafis NVIDIA GeForce GTX1050 4GB, prosesor Intel Core i5-7300HQ, dan memori DDR4 8GB yang bisa ditingkatkan hingga 16GB. Laptop ini hadir dengan layar IPS Full HD ukuran 15,6 inci.Kemudian untuk Acer Swift 3 yang memiliki desain tipis dan ringan engkapi dengan cover atas dari alumunium yang kokoh dan berdesain Arc Reactor layaknya kostum Iron Man. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5-8250U dan NVIDIA GeForce MX150 2GB GDDR5.Kapasitas penyimpannya menggunakan SSD berkapasitas 256GB dan memori 8GB. Layarnya sendiri memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi Full HD. Tentu saja ketiga laptop ini hadir khusus dan terbatas, pihak Acer mengumumkan bahwa ketiga laptop tersebut dipasarkan lewt e-commerce Blibli.com dan JD.id.Laptop Aspire 6 Camptain America Edition dibanderol Rp11,9 juta, Nitro 5 Thanos Edition di harga Rp14 juta, sedangkan Swift 3 dilepas Acer dengan harga Rp16,4 juta.(MMI)