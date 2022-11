Samsung Fokus Sempurnakan One UI lewat One UI 5.0

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di sesi bincang khusus dengan media, Samsung menyatakan bahwa perusahaannya tidak hanya berkomitmen menghadirkan inovasi terbaik dan terdepan di smartphone buatannya tapi juga antarmuka buatannya, One UI.Terbaru, Vice President Samsung Electronics Sally Jeong menyebutkan One UI 5.0 yang berbasis Android 13 akan melengkapi user experience terbaik dari produk mereka. One UI sendiri mengusung slogan Your Galaxy Your Style.“Kami terus mendengarkan feedback dari pengguna kami dan mengumpulkan dan menyajikannya lewat update berkala. Jadi One UI dikembangkan tidak oleh kami sendiri melainkan bersama para pengguna setia Samsung,” kata Sally.Menurut Sally hal ini yang membuat dia tidak bisa memberikan jawaban pasti mengenai arah pengembangan One UI namun dipastikan semuanya akan selalu menyesuaikan dengan gaya dan kebutuhan pengguna yang beragam. Makanya produk Samsung akan selalu relevan dengan semua pengguna.Sally juga memastikan bahwa ekosistem One UI akan selalu tersinkronisasi dengan platform lain seperti Microsoft dan Google karena keduanya juga sama-sama berkomitmen memaksimalkan kemampuan komputasi setara PC di smartphone.“Samsung dan Google juga bekerja sama dengan erat dalam menghadirkan kemampuan untuk memantau kesehatan penggunanya, misalnya lewat aplikasi Samsung Health. Kami sudah menyiapkan roadmap ke depan untuk menghadirkan lebih banyak fitur dan ekosistem lebih luas termasuk ke ekosistem Galaxy Watch,” tuturnya.Sally menegaskan bahwa dalam pengembangan One UI 5.0 desain hingga fitur di dalamnya selalu memprioritaskan produktivitas pengguna, mulai dari lock screen, widget, hingga behaviour dari setiap app di smartphone Samsung. Fitur cerdas seperti Bixby Samsung juga dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan pengguna di setiap negara.“Kami ingin terus memaksimalkan pengalaman pengguna, dahulu produktivitas erat dengan penggunaan aplikasi note atau membuat catatan. Kini di One UI 5.0 dihadirkan fitur Bixby text cal yang memungkinkan percakapan langsung disalin ke dalam teks,” ucap Sally.Lebih detail mengenai One UI 5.0, Samsung bersama Google juga berusaha menghadirkannya dengan kinerja terbaik dan interface yang sesuai terutama di lini smartphone foldable. Makanya, One UI 5.0 tampil sangat pas pada sistem operasi Android 13.“Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang sudah menerima One UI 5.0 versi stable. Indonesia mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk merasakan pengalaman ini karena di sini memiliki basis penggunanya lebih besar,” jelas Sally.“Kami akan terus berusaha menghadirkan fitur atau kemampuan yang berbeda di One UI 5.0 dari Android 13, menjaga untuk tidak menghadirkan fitur yang menduplikasi dari lainnya. Kami senantiasa menggelar beta test untuk mendengarkan opini dari para pengguna,” tandasnya.