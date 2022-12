Lenovo Tekankan Strategi Kolaboratif Keamanan via Sentinel One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lenovo menerima penganugerahan sebagai ASEAN Partner of The Year oleh Sentinel One di kuartal ketiga tahun ini. Pada bulan Januari 2022 lalu, APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) melangsir terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia.Menyikapi pertumbuhan yang pesat ini maka pada tahun 2020 pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengelola dan meminimalkan resiko ancaman keamanan siber.Sayangnya, data ASEAN Cyberthreat 2021 yang dirilis Interpol menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap berbagai serangan, terutama serangan malware, menduduki peringkat pertama di antara pasar ASEAN. Tercatat 1,3 juta kasus yang umumnya menyasar perusahaan dan institusi besar.Lenovo menghadirkan Sentinel One melalui “ThinkShield” solusi keamanan satu pintu, yang diklaim menggabungkan inovasi, proses, dan kemitraan untuk memungkinkan solusi khusus untuk bisnis.Performa Lenovo yang dianugerahi sebagai ASEAN partner of the year oleh Sentinel One untuk merayakan kemitraan antara kedua pemimpin industri tersebut.“Dari pengembangan, hingga rantai pasokan untuk seluruh siklus hidup perangkat kami, keamanan adalah inti dari semua yang kami lakukan. Kami berharap dapat bekerja sama secara terus menerus dengan Sentinel One untuk memberikan lebih banyak layanan perlindungan untuk pelanggan kami dari penjahat dunia maya saat ini,” tutur Ronnie Lee, Director of Services Sales di Lenovo Central Asia Pacific.Tim Pusat Perangkat Lunak dan Siber Asia Pasifik Lenovo bekerja sama dengan tim S1 dan meraih kemenangan yang signifikan di wilayah tersebut. Baru-baru ini juga, mereka telah berhasil mendapatkan kesepakatan kerja sama dengan penyedia solusi terkemuka di industri tekstil, yang memiliki kantor pusat IT dan kantor pusat operasi global di Singapura.Lenovo ThinkShield mempunyai tujuan untuk beralih dari keamanan endpoint menuju layanan keamanan siber terkelola yang mencakup banyak bidang. Penawaran keamanan ThinkShield Lenovo memainkan peran integral dalam menyelaraskan kebutuhan klien.