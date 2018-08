Nokia 1 untuk Milenial Indonesia di Harga Rp900 Ribu

HMD Global secara resmi meluncurkan smartphone Nokia terbaru yaitu Nokia 1 untuk pasar Indonesia. Smartphone tersebut diperkenalkan di Malang, Kamis 7 Agustus 2018.Nokia 1 merupakan salah satu smartphone di Indonesia yang mengadopsi Android Go. Salah satu target ponsel ini adalah memberikan pengalaman 4G premium yang terjangkau dan mudah digunakan.Marketing Head Nokia Indonesia, Miranda Vania Warokka mengatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan ponsel fitur dan tidak bisa mengakses internet, serta memanfaatkan jaringan 3G/4G secara optimal."Nokia 1 sendiri memiliki kinerja dan kualitas yang memberikan penggunanya pengalaman Android murni, aman, dan up to date. Nokia 1 hadir tanpa bloatware dan memberi pengalaman yang mulus," katanya.Ponsel ini juga dibekali layar IPS dan baterai 2.150 mAh yang dapat dilepas dan diklaim tahan lama hingga seharian penuh. Nokia 1 juga didukung prosesor quad-core dan dilengkapi slot dual SIM."Kamera belakang dan satu kamera selfie menjawab keinginan milenial yang selalu ingin mengekspresikan diri," tuturnya.Desain Nokia 1 dengan filosofi ‘Senyum Nokia’ dan warna cerah diklaim mudah dikenali. Smartphone yang ramping dan pas di tangan ini memang dirancang khusus pengguna anak muda karena mampu bertahan dalam skenario penggunaan sehari-hari.Rangka luarnya sendiri dibuat dari polikarbonat dua warna dan desain yang teliti. Seri ini tersedia dalam dua varian warna warm red dan dark blue dengan harga Rp999.000.“Kami menawarkan lebih banyak hal baru di di dalam smartphone Android Nokia. Pembaruan ini kami harap dapat memberikan pengalaman Android terbaik dan yang paling penting, tidak ribet dan bisa digunakan oleh semua orang,” pungkasnya.(MMI)