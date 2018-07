XIaomi Mi A2 dan Mi A2 Lite Muncul di Spanyol

Xiaomi resmi meluncurkan Mi A2 dan Mi A2 Lite di Madrid, Spanyol. Mi A2, yang dirilis dengan nama Mi 6X di Tiongkok, merupakan penerus Mi A1 yg Xiaomi luncurkan tahun lalu.Sama seperti pendahulunya, Mi A2 masih menjadi bagian dr program Android One dr Google. Salah satu kelebihan yg ditawarkan ponsel Android One adalah jaminan ponsel itu akan mendapat update dari Google.Xiaomi melengkapi Mi A2 dengan dua kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi 12MP dengan ukuran pixel 1.25 mikron, sementara kamera sekunder beresolusi 20MP dan ukuran pixel 2 mikron. Keduanya memiliki aperture f/1.75.Donovan Sung, Director Product Management and Marketing Xiaomi Global mengatakan, semua ini dibuat dengan tujuan memperbaiki hasil foto yang diambil dengan Mi A2 di tempat dengan cahaya remang-remang.Untuk kamera depan, Xiaomi memasang kamera 20MP yang dilengkapi AI beautify. Dengan begitu, Anda bisa mengambil foto selfie dengan efek Bokeh, meski Mi A2 hanya memiliki satu kamera depan.Xiaomi memasang Snapdragon 660 pada Mi A2. Snapdragon 660 diklaim memberikan performa 79 persen lebih baik dari Snapdragon 625, yang digunakan pada Mi A1.Mi A2 tersedia dalam 3 varian berdasarkan RAM dan memori internal. Kombinasi RAM 4GB dengan memori 32GB dihargai EUR249, sementara kombinasi 4GB dan memori 64GB dihargai EUR279. Varian tertinggi, RAM 6GB dan memori 128GB harganya EUR349.Selain itu, Xiaomi juga meluncurkan Mi A2 Lite. Ponsel ini memiliki layar lebih kecil dari Mi A2. Mi A2 Lite memilikinya layar 5,84 inci dengan rasio 19:9 dan resolusi FHD+. Xiaomi juga sudah melengkapi Mi A2 Lite dengan sensor sidik jari.Mi A2 Lite memiliki 12MP kamera primer dan 5MP kamera sekunder dengan ukuran pixel 1.25 mikron. Kamera belakang Xiaomi Mi A2 Lite memiliki AI untuk menghasilkan foto dengan efek Bokeh.Xiaomi melengkapi Mi A2 Lite dengan Snapdragon 625, prosesor yang dikenalkan beberapa tahun lalu. Menariknya, Xiaomi menyebutkan bahwa Mi A2 Lite merupakan smartphone kelas pemula. Selama ini, Snaodragon 625 bisa Anda temukan pada smartphone kelas menengah.Meskipun sudah tua, Xiaomi mengklaim bahwa performa Snapdragon 625 masih bisa mengalahkan beberapa smartphone kelas menengah yang ada saat ini.Memang, Snapdragon 625 dikenal menawarkan performa yang cukup baik dan penggunaan baterai yang efisien. Untuk memaksimalkan keunggulan Snapdragon 625, Xiaomi menanamkan baterai 4.000 mAh.Mi A2 Lite tersedia dalam dua varian. Varian pertama 3GB/32GB seharga EUR179, sementara varian kedua 4GB/64GB dihargai EUR229.Xiaomi Mi A2 dan Mi A2 Lite akan masuk ke Indonesia. Sayangnya, Xiaomi belum menyebutkan kapan tepatnya.(MMI)