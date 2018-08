Kemampuan Baru Amazon Echo Kids Edition, Apa Saja?

: Pada bulan April lalu, Amazon mengumumkan versi Echo Dot yang dirancang khusus untuk anak-anak.Versi bertajuk Echo Dot Kids Edition tersebut hadir sebagai speaker cerdas yang dibalut casisi pelindung berwarna cerah dan hadir dengan dukungan Amazon FreeTime gratis selama satu tahun.Amazon FreeTime hadir dengan konten khusus untuk anak, streaming radio bebas iklan, Audible Books dan kemampuan premium untuk anak.Selain itu, Echo Dot Kids Edition juga dibekali dengan versi Alexa ramah anak, berkemampuan tidak hanya menjawab pertanyaan, juga diprogram untuk mengajar.Amazon Echo Dot Kids Edition dipasarkan dengan harga USD69,99 (Rp1 jutaan). Kini, Amazon menambahkan kemampuan baru untuk perangkat ini, termasuk kemampuan bernama "Sleep Sounds".Kemampuan ini bertugas untuk membantu anak tertidur dengan 42 suara menenangkan berbeda.Opsi tersebut termasuk suara dari vacuum cleaner yang berfungsi, suara mobil berjalan, dan suara kereta api berjalan di rel. Tersedia juga game bernama "Disney Plot Twists", yang dinarasikan oleh sejumlah karakter dari film Frozen, dan meminta anak untuk menyampaikan kata dan frasa guna melengkapi cerita.Hal ini menyebabkan Echo Dot Kids Edition berbekal kemampuan serupa Mad Libs untuk anak-anak. Game eksklusif lain pada perangkat ini termasuk Loud House Challenge, No Way That's True, Funny Fill in, Spongebob Challenge, Weird but True, Name that Animal, This or That, Word World, Ben Ten, Classroom Thirteen, Batman Adventuresm dan Climb the Beanstalk.Selain itu, tidak hanya untuk anak, Amazon turut mengikutsertakan peran orang tua pada penggunaan perangkat ini. Amazon menyebut, orang tua dapat mengunduhkan aplikasi ke perangkat, guna memungkinkan mereka mengawasi penggunaan Echo Dot Kids Edition anak-anak.(MMI)