Niantic Gelar Hari Komunitas Pokemon Go Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Niantic Inc. telah secara resmi meluncurkan Pokemon Go dalam Bahasa Indonesia pada tanggal 30 November 2022 lalu. Kini, Niantic Inc mengumumkan ingin membangun kebersamaan dengan berbagai komunitas Pokemon Go di seluruh Indonesia.Hal tersebut dilakukan Niantic Inc. dengan menggelar Hari Komunitas, yang telah diselenggarakan secara reguler tiap bulannya, dan juga ditujukan untuk semua pelatih, baik pelatih lama dan baru.Kini, Hari Komunitas ini mengusung lebih banyak bonus bagi pemain, khususnya di area terpilih. Kendati demikian, Niantic Inc. menyebut di Hari Komunitas, semua pelatih di berbagai daerah tetap dapat mengikuti perayaan ini dari lokasi masing-masing.Memeriahkan Hari Komunitas Februari 2023, gabungan komunitas Pokemon Go di Indonesia, berasal dari Jakarta dan Depok bekerja sama dengan Gandaria City menyelenggarakan acara perayaan offline di Piazza, Gandaria City.Acara tersebut diisi dengan acara bincang-bincang atau talkshow bertema pengenalan komunitas dan informasi mengenai PokeStop serta cara mendaftarkannya, juga temu sapa dengan influencer.Tidak hanya di Gandaria City, acara offline ini juga diadakan secara serempak di 18 kota lainnya di Indonesia, di antaranya di Taman Pattimura Ambon, Cihampelas Walk Bandung, Siring Menara Pandang Banjarmasin, Nagoya Hill Batam, Hutan Kota Bekasi GOR Bekasi, Krakatau Junction Cilegon dan Monumen Bajra Sandhi Renon Denpasar.Lokasi penyelenggaraan acara offline komunitas ini yaitu di Trans Studio Mall Makassar, Alun Alun Kota Malang, Manado Town Square, Taman Habaring Hurung Palangkaraya, Taman Kota Pekanbaru, Museum RA Kartini Rembang, Mall Ciputra Semarang, The Park Mall Solo Baru, Taman Bungkul Surabaya, Summarecon Mall Serpong (SMS) Tangerang, dan Taman Kuliner Condongcatur Yogyakarta.Pemain yang hadir dapat mendaftarkan diri pada panitia lokal dan mendapatkan berbagai merchandise menarik yang tersedia seperti poster, kartu voucher dan berbagai hadiah yang telah disiapkan Niantic.Sementara itu, event dalam game berlangsung untuk semua Pelatih mulai hari Minggu, 5 Februari 2023, pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat. Pelatih yang mengikuti Hari Komunitas yang menampilkan Noibat ini akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam game.Keuntungan tersebut seperti Penelitian Lapangan khusus Hari Komunitas Noibat dan Bonus 3x Debu Bintang ketika menangkap, 2x Permen, 2x kesempatan menerima Permen XL untuk Pelatih di atas level 31, Modul Umpan dan Pewangi yang bertahan 3 jam.Pelatih juga mendapat kesempatan pertemuan kejutan saat ambil foto dalam fitur Pokémon GO, serta mendapatkan Bonus dari Pertarungan Raid pasca Hari Komunitas usai dan stiker Noibat yang bisa digunakan dalam game.