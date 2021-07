Spotify Luncurkan Playlist Berisi Berita dan Musik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Spotify memperkenalkan Teman Perjalanan atau Daily Drive, playlist on-demand musik dan podcast, di Indonesia. Playlist ini menggabungkan musik yang disukai pengguna dengan berita singkat dari sumber terpercaya di lokasi tertentu."Kebutuhan untuk mendengar konten-konten hiburan terus tumbuh di masa-masa yang penuh tantangan ini dan berusaha mengikuti kabar atau berita terbaru yang terjadi di sekitar kita menjadi semakin penting," ujar Spotify Head of Studio for Southeast Asia Carl Zuzarte.Zuzarte mengklaim Teman Perjalananmu ini dapat menjadi teman yang sempurna sepanjang hari, karena pendengar dapat menikmati playlist personalisasi yang dikombinasi antara rekomendasi musik dan update berita terbaru.Playlist ini terdiri update berita singkat terkini yang dihimpun dari berbagai sumber seperti BBC Indonesia, Kompas TV, Metro TV, serta berita gaya hidup dan hiburan dari KBR Prime. Selain itu, playlist ini juga didukung rekomendasi musik yang dipersonalisasi.Playlist juga didukung sejumlah playlist yang telah disediakan oleh Spotify, termasuk On Repeat, Daily Mix, Your Top Songs, dan Time Capsule. Pendengar dapat menikmati berbagai lagu kesukaan mereka di sela segmen berita.Spotify menyebut bahwa playlist yang telah dipersonalisasi ini diperbaharui secara berkala, dengan segmen berita diperbaharui saat sumber berita memperbaharui episode podcast. Teman Perjalananmu tersedia di Spotify mulai tanggal 28 Juli 2021.Pengguna dapat mengakses fitur terbaru ini melalui tab Your Library, lalu tab Made For You. Pengguna juga dapat mencari fitur ini pada bagian 'Your Daily Mixes' dan playlist personalisasi lainnya di aplikasi.(MMI)