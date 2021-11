LG Jadi yang Pertama Umumkan Integrasi GeForce Now ke TV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(MMI)

Jakarta: LG menjadi manufaktur TV pertama yang akan mengintegrasikan layanan gaming cloud NVIDIA GeForce Now ke televisi bersistem operasi webOS. Hal ini diperkirakan menjadi awal dari integrasi serupa di industri.Mengutip Ubergizmo, GeForce Now merupakan layanan gaming berbasis cloud yang mengeksekusi game pada server cloud bertenaga dengan GPU terbaik, dan disiarkan kembali ke sistem klein seperti laptop, tablet, dan segera, TV pengguna.Karena game dieksekusi di cloud NVIDIA, pengguna tidak memerlukan sistem mahal dan bertenaga. Alih-alih, pengguna membayar biaya berlangganan bulanan untuk dapat mengakses pengalaman gaming menyenangkan.Selama beberapa tahun terakhir, produk TV OLED LG disebut sejumlah pihak sebagai layar untuk aktivitas gaming terbaik di pasar. LG telah bekerja sama dengan erat dengan NVIDIA untuk memastikan G-Sync berfungsi, dan kehadiran integrasi ini disambut baik oleh gamer.Mengintegrasikan GeForce Now akan secara lebih jauh memperluas jangkauan LG ke pasar gaming. Terdapat banyak alasan kuat untuk menggunakan GeForce Now, salah satunya adalah keterjangkauan soal biaya layanan dibandingkan dengan membeli atau membangun rig gaming.Hal ini mengingat kelangkaan sejumlah komponen yang dialami industri akibat pandemi, yang mengakibatkan peningkatan harga secara signifikan. Sayangnya, LG belum mengungkap daftar lengkap dari TV karyanya yang kompatibel dengan GeForce Now.LG menyebut bahwa aplikasi GeForce Now kini tersedia di LG Content Store pada model LG 4K OLED 2021, QNED Mini LED dan NanoCell TV terpilih di 80 pasar. Aplikasi ini akan memungkinkan pemilik TV LG dengan TV kompatibel untuk secara instan menikmati lebih dari 35 game gratis hanya dengan pengendali kompatibel, tanpa bantuan hardware tambahan.Sebagai informasi, LG tengah aktif merambah ranah gaming, dengan sebelumnya mencurahkan investasi ke prosesor TV sehingga memungkinkan pengembangan baru. Hal ini didorong oleh daya konektivitas dan komputasi yang masih dibutuhkan untuk menyiarkan game pada 60FPS.Senior Vice President of Corporate Business Strategy LG Electronics Home Entertainment Company menyebut bahwa pelanggan LG dapat mengharapkan pengalaman terbaik soal gaming di layar berukuran besar.