Menangkan Qualcomm, Tiongkok Larang Impor iPhone

Pengadilan di Tiongkok menyetujui permintaan Qualcomm untuk menghentikan impor dari sebagian besar model iPhone di negara tersebut.Menurut pengadilan itu, beberapa perangkat Apple, termasuk iPhone X, melanggar dua paten Qualcomm terkait pengubahan ukuran foto dan pengaturan aplikasi. Tidak lama setelah berita ini muncul, Apple mengajukan banding.Keputusan pengadilan Tiongkok ini dikabarkan akan melarang impor iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, dan X. Meskipun Apple membantah berita ini. Mereka mengklaim bahwa peraturan ini hanya akan memengaruhi iPhone yang menggunakan versi lebih tua dari iOS.Sementara semua perangkat yang menggunakan iOS 12 -- yang digunakan oleh semua perangkat yang disebutkan di atas -- tidak melanggar paten Qualcomm."Apple terus mendapatkan keuntungan dari properti intelektual kami sementara menolak untuk membayar kami," kata General Counsel Qualcomm, Don Rosenberg, seperti yang dikutip dari Engadget."Usaha Qualcomm untuk memblokir produk kami adalah keputusan nekat dari perusahaan yang langkah ilegalnya tengah diselidiki oleh para regulator di seluruh dunia," kata Apple."Semua model iPhone akan tetap tersedia untuk pelanggan kami di Tiongkok. Qualcomm menyatakan tiga paten yang tidak pernah mereka bahas sebelumnya, termasuk satu paten yang telah terbukti tidak valid. Kami akan memanfaatkan semua opsi legal di pengadilan."Apple dan Qualcomm tengah bertempur di pengadilan di Amerika Serikat. Pada April, mereka akan kembali beradu di pengadilan terkait perebutan paten.(MMI)