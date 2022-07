NTT Siapkan Kabel Internet Bawah Laut Trans-Pasifik 350Tbps

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: NTT, Mitsui & Co., PC Landing Corp, dan JA Mitsui Leasing mengumumkan peluncuran perusahaan baru, Seren Juno Network.Perusahaan ini didirikan untuk membangun dan mengoperasikan "Juno", sistem kabel bawah laut trans-Pasifik yang baru dan terbesar berkapasitas maksimum 350Tbps yang akan beroperasi antara Jepang dan Amerika Serikat.Menurut firma analis industri telekomunikasi terkemuka, TeleGeography, bandwidth internet global meningkat sebesar 29 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat didorong oleh penerapan teknologi komputasi 5G, IoT, dan edge."Dengan pertumbuhan pesat ekonomi digital global dan meningkatnya permintaan akan solusi cloud dan latensi yang lebih rendah, sektor kabel internet bawah laut semakin krusial bagi infrastruktur internet global," tutur Takanobu Maeda, President and Chief Executive Officer, NTT Ltd. Japan Corporation.Jepang, yang terletak di tengah-tengah antara AS dan pasar utama Asia, memainkan peran penting sebagai "Data Hub" di kawasan Asia-Pasifik. Untuk itu, Juno diharapkan dapat melengkapi jaringan kabel bawah laut serta kunci untuk mendukung tulang punggung internet global, dan pertumbuhan lebih lanjut di negara-negara Asia-Pasifik dan di seluruh dunia.Juno, sistem kabel bawah laut trans-Pasifik yang baru, menawarkan beberapa manfaat unik bagi pelanggan:1. Menggunakan teknologi SDM (Space Division Multiplexing) terdepan yang memungkinkan penyediaan 20 pasangan serat optik (40 inti) per kabel (teknologi konvensional saat ini menyediakan maksimum 16 pasang serat atau 32 inti).2. Menyediakan kapasitas maksimum 350Tbps, diklaim yang terbesar di antara sistem kabel yang ada antara Jepang dan AS.3. Menawarkan ketahanan tinggi dengan menghubungkan ke dua stasiun pendaratan terpisah di antara Jepang dan AS, memberikan keamanan dan ketahanan tambahan terhadap potensi gangguan karena kondisi cuaca yang buruk, terutama di sepanjang wilayah pesisir Jepang.4. Memberikan fleksibilitas, karena Juno dapat mengubah jumlah bandwidth ke setiap rute cabang sesuai dengan permintaan dan sebagai jawaban atas kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.Seren akan menyediakan layanan jaringan bagi perusahaan teknologi global besar, OTT, operator telekomunikasi, dan sebagainya, sehingga memungkinkan mereka untuk memperkuat kapasitas telekomunikasi antara AS dan Asia melalui penjualan, operasi, dan dukungan manajemen.NTT telah menjadi pusat pengembangan dan operasi infrastruktur internet global selama bertahun-tahun dengan peran penting dalam beberapa proyek kabel bawah laut, termasuk JUPITER, MIST, ASE, APG, PC-1, Apricot dan sekarang Juno. Juno diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024.