Olimpiade Informatika Internasional (IOI) Didukung Blockchain Tezos

Jakarta: International Olympiad in Informatics (IOI) atau Olimpiade Informatika Internasional, hari ini mengumumkan Tezos sebagai sponsor resmi mereka.International Olympiad in Informatics merupakan kompetisi ilmu komputer paling bergengsi untuk siswa sekolah menengah dan sekolah menengah atas di seluruh dunia.Diselenggarakan dari tanggal 7 hingga 15 Agustus di Yogyakarta, Olimpiade Internasional ke-34 di bidang Informatika ini akan menjadi tuan rumah bagi para programmer dan pengembang komputer muda paling menjanjikan di dunia.Setiap tahun, International Olympiad in Informatics mengundang siswa sekolah menengah dari seluruh dunia untuk bersaing dan mengasah keterampilan mereka di bidang informatika melalui berbagai tantangan analisis masalah, desain algoritma, pemrograman dan berbagai tantangan lainnya.Setiap negara memilih tim yang terdiri dari empat kontestan untuk mewakili negara mereka, selanjutnya seluruh tim bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi dengan memecahkan tiga masalah algoritmik dalam waktu lima jam.Tezos mengklaim telah mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan dengan pertumbuhan ekosistem tercepat untuk pengembangan blockchain dan minat developer.Laporan terbaru menunjukkan bahwa Tezos bergabung dengan Ethereum, Bitcoin, dan Polkadot, mengambil tempat di antara perusahaan-perusahaan ekosistem layer 1 terbesar di dunia. Pada tahun 2021, Bank of America mengakui Tezos sebagai proyek blockchain paling populer kedua.Institusi kelas dunia seperti National University of Singapore School of Computing juga memilih untuk menjalin kemitraan dengan TZ APAC, entitas adopsi blockchain terkemuka di Asia yang mendukung ekosistem Tezos, untuk mendirikan Center for Nurturing Computing Excellence awal tahun ini.Baru-baru ini, Tezos meluncurkan TezAsia hackathon, kegiatan yang sudah berjalan selama dua tahun ini telah menarik lebih dari 11.000 pendaftar di seluruh Indonesia. TezAsia hackathon bertujuan untuk membangun solusi nyata yang revolusioner dan akan mengubah industri blockchain Tezos.Peserta hackathon dapat mencari inspirasi dari proyek terbaik Tezos yang telah mengumpulkan beberapa aplikasi terdesentralisasi yang menarik, dari NFT, DeFi hingga keuangan tradisional dan green technology, seperti Centre for Carbon Credits (4C), serta the Sustainable Impact Token (SIT) – proyek biomassa alga berbasis blockchain pertama di dunia.Efisiensi energi dan biaya rendah di Tezos menarik perhatian developer dan pengguna baru untuk menjelajahi penggunaan jaringan. Developer yang menggunakan Tezos juga diberdayakan untuk memainkan peran utama dalam pengembangan jaringan.Dianggap sebagai blockchain pertama yang “mengubah diri sendiri”, blockchain Tezos beroperasi dengan mekanisme tata kelola on-chain unik yang sepenuhnya terdesentralisasi.Blockchain Tezos memungkinkan sistem untuk mengkoordinasikan pemilihan dan integrasi pembaruan melalui pemungutan suara populer, kemudian memberi kompensasi kepada developer yang mengusulkannya.