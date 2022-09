9 Pengumuman Besar di Ajang Apple iPhone 14

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apple baru saja menggelar ajang bertajuk Far Out, medium perusahaan teknologi raksasa ini untuk meluncurkan lini iPhone 14, tiga Apple Watch baru, termasuk Apple Watch Ultra yang telah lama dirumorkan, dan generasi terbaru dari earbuds AirPods Pro.Dalam ajang tersebut Apple menyampaikan sejumlah pengumuman, salah satunya adalah kehadiran versi upgrade dari model iPhone 14 Plus dengan bekal layar berukuran lebih besar. iPhone 14 tidak hadir dengan banyak pembaruan jika dibandingkan dengan iPhone 13, sebab keduanya didukung chipset A15-series dan desain layar berponi.Namun, Apple memperkenalkan model Plus baru dengan ukuran layar lebih besar 6,7 inci dan daya tahan baterai lebih baik. Kedua perangkat ini hadir dengan sensor kamera utama 12MP, serta kamera depan TrueDepth 12MP dengan autofokus.Pengumuman lain yang disampaikan Apple pada ajang Far Out adalah iPhone 14 Pro tanpa desain layar berponi dan dengan bagian dinamis atau Dynamic Island. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro hadir dengan sejumlah upgrade besar, termasuk desain yang mengganti poni pada layar dengan lubang berbentuk pil lokasi penyematan kamera dan sistem Face ID.Apple menyebut desain baru ini dengan nama Dynamic Island, sebab notifikasi akan muncul dan bergerak di sekitar area tersebut. Selain itu, lini Pro juga didukung chip A16, layar lebih terang, daya tahan baterai lebih baik, dan kamera belakang 48MP dengan sensor quad-pixel.Apple juga mengumumkan bahwa pihaknya tidak lagi menyematkan baki untuk kartu SIM pada smartphone iPhone 14 yang dipasarkan di pasar Amerika Serikat. Alih-alih, iPhone 14 di pasar tersebut akan menggunakan eSIM, juga dikenal masyarakat sebagai kartu SIM digital.Perusahaan yang dipimpin Tim Cook ini menyebut eSIM lebih aman dan akan membantu pengguna beralih antar operator seluler dengan lebih mudah. Namun hal ini berpotensi lebih rumit untuk pengguna yang lebih menyukai kemudahan yang dihadirkan kartu SIM fisik untuk beralih ke layanan operator lain.Informasi lain yang disampaikan Apple pada ajang Far Our adalah kemampuan iPhone 14 untuk mengirimkan pesan via satelit. Apple menambahkan konektivitas satelit pada iPhone 14 dan 14 Pro untuk situasi darurat di pasar Amerika Serikat dan Kanada.Jika membutuhkan bantuan, Apple menjelaskan pengguna dapat mengarahkan ponsel ke satelit terdekat untuk mengirimkan pesan SOS ke layanan darurat terdekat, selama langit dalam kondisi cerah. Fitur ini akan tersedia secara gratis di ponsel baru Apple selama dua tahun.Apple juga memperkenalkan Apple Watch Ultra baru untuk pengguna penyuka olahraga ekstrim pada ajang Far Out ini. Apple Watch Ultra hadir dengan desain lebih tangguh dan ditujukan untuk atlet olahraga ekstrem.Jam tangan cerdas ini mengusung sasis titanium berukuran 49mm untuk melindunginya dari kerusakan, serta tombol aksi baru yang dapat dikustomisasi untuk beralih antar mode olahraga. Aplikasi Oceanic Plus baru juga memberikan pengguna Apple Watch Ultra kemampuan untuk melacak aktivitas menyelam di dalam air.Apple Watch Ultra menyediakan daya tahan baterai hingga 36 jam hanya dalam satu kali pengisian daya, dan Apple bersiap untuk memperkenalkan fitur optimalisasi baterai pada akhir tahun ini, diklaim mampu memberikan Watch Ultra daya tahan baterai lebih lama hingga 60 jam.Selain itu, pada ajang Far Out, Apple juga menyampaikan bahwa Watch Series 8 hadir dengan dukungan sensor suhu. Apple Watch Series 8 generasi terbaru ini didukung dua sensor suhu baru, satu di bagian belakang dan lainnya di bawah layar, dirancang untuk membantu melacak kesuburan.Jam tangan ini memeriksa suhu pengguna setiap lima detik, dan Apple menyebut perangkat ini dapat mendeteksi perubahan suhu hingga 0,1 derajat Celcius. Seri smartwatch ini juga disebut Apple berbekal fitur deteksi benturan yang dapat mengetahui saat pengguna dalam insiden kecelakaan mobil dan memberikan opsi untuk menelepon bantuan.Apple juga mengumumkan mode rendah daya, berkemampuan menonaktifkan fitur tertentu, seperti Always-on Display, untuk menghemat baterai.Far Out juga menjadi ajang pengumuman smartwatch berharga terjangkau karya Apple, Apple Watch SE. Apple memperkenalkan Apple Watch SE generasi terbaru, hadir dengan chip S8 versi upgrade diklaim mampu menyuguhkan performa 20 persen lebih cepat jika dibandingkan dengan model yang dirilis pada tahun 2020 lalu.Selain itu, Apple Watch SE generasi ini juga berbekal kemampuan serupa Watch Series 8, termasuk deteksi benturan.Apple juga mengumumkan AirPods Pro versi terbaru, diklaim sebagai yang tercanggih hingga saat ini. Perangkat ini didukung chip H2 baru dan audio spasial, serta kemampuan noise cancelling dua kali lebih baik jika dibandingkan dengan model sebelumnya.Melengkapi daya tahan baterai selama enam jam dalam satu kali pengisian daya, sasis penyimpanan juga menyediakan waktu menikmati musik tambahan hingga 30 jam.AirPods Pro baru ini juga didukung speaker terintegrasi pada masing-masing earbuds, serta kompatibilitas antara sasis penyimpanan berbaterai dengan aplikasi Find My.Pada ajang Far Out, Apple juga mengumumkan bahwa iOS 16 dan watchOS 9 akan mulai digulirkan pada tanggal 12 September.Update iOS 16 memungkinkan fitur baru untuk lockscreen, termasuk widget dan notifikasi yang muncul dari bagian bawah layar, sedangkan watchOS 9 menambahkan sejumlah kemampuan pelacakan fitness baru.