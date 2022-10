Cek di Sini Harga Resmi iPhone 14 Series, Pre-Order Dibuka Besok 28 Oktober

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga resmi iPhone 14 series

iPhone 14 128GB = Rp15.999.000

iPhone 14 256GB = Rp18.999.000

iPhone 14 512GB = Rp22.999.000

iPhone 14 Plus 128GB = Rp17.999.000

iPhone 14 Plus 256GB = Rp20.999.000

iPhone 14 Plus 512GB = Rp24.999.000

iPhone 14 Pro 128GB = Rp19.999.000

iPhone 14 Pro 256GB = Rp22.999.000

iPhone 14 Pro 512GB = Rp26.999.000

iPhone 14 Pro 1TB = Rp30.999.000

iPhone 14 Pro Max 128GB = Rp21.999.000

iPhone 14 Pro Max 256GB = Rp24.999.000

iPhone 14 Pro Max 512GB = Rp28.999.000

iPhone 14 Pro Max 1TB=Rp32.999.000

(RUL)

Jakarta: iPhone 14 series akan masuk ke pasar Indonesia pada bulan November. Namun, pre-order sudah bisa dilakukan mulai besok, Jumat, 28 Oktober 2022.Jaringan ritel Erajaya Group, iBox, mengumumkan membuka pre-order iPhone 14 series. Pemesanan dapat dilakukan melalui laman ibox.co.id atau di outle iBox. “iPhone 14 and iPhone 14 Pro family segera tersedia di iBox. Pre-order mulai 28 Oktober 2022, pukul 00.01 WIB. Tersedia mulai 04 November 2022,” tulis Instagram resmi iBox @iboxindonesia, seperti dilihat Medcom.id, Kamis, 27 Oktober 2022.(Pre-order iPhoner 14 dibuka besok Instagram @iboxindonesia) Sebelumnya, iPhone 14 Plus telah tersedia untuk dibeli melalui Apple Store, peritel resmi dan online di pasar Amerika Serikat mulai awal bulan Oktober lalu. Di pasar Amerika Serikat, iPhone 14 Plus dipasarkan dengan harga USD900 (Rp13,7 juta).iPhone 14 Plus hadir dengan layar berukuran 6,7 inci, sebesar dan setajam iPhone 14 Pro Max, dengan Ceramic Shield yang sama. Namun, layar iPhone 14 Plus hanya didukung refresh rate 60Hz, alih-alih 120Hz dan tidak secerah iPhone 14 Pro Max.Sementara itu, Nikkei Asia mengungkap bahwa harga komponen untuk iPhone terbaru meningkat 20 persen, mencapai biaya produksi tertinggi dalam riwayat Apple. Produksi iPhone 14 Pro Max mencapai USD501 (Rp7,7 juta).Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan generasi pendahulunya sebesar USD461 (Rp7,05 juta). Alasan utama peningkatan biaya produksi signifikan tersebut adalah chipset A16 Bionic, dengan harga mencapai USD110 (Rp1,7 juta).Harga model Pro Max berkisar antara USD400 (Rp6,1 juta) dan USD450 (Rp6,8 juta) sejak diperkenalkan pada tahun 2018 lalu. Nikkei berasumsi bahwa Apple meningkatkan biaya produksi tanpa mengubah harga di pasar Amerika Serikat, maka Apple akan mendapatkan profit lebih tinggi.Berikut harga iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max,seperti dikuitp dari laman ibox.co.id: