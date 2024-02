Acer Nitro 17 Terbaru Pakai NVIDIA GeForce RTX 40 Series

Spesifikasi



Jakarta: Acer beberapa waktu lalu resmi meluncurkan laptop gaming Acer Nitro 17 (AN17-72), laptop yang dirancang untuk memberikan pengalaman serta performa maksimal untuk bermain dan bekerja serta kebutuhan multitasking on the go.Laptop gaming terbaru ini sudah dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi ke 14 dengan arsitektur hybrid Intel Performance yang dapat meningkatkan kinerja performance core dalam menangani berbagai urusan pekerjaan berat. Selain itu laptop gaming ini juga sudah dilengkapi dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 40 Series terbaru dengan teknologi DLSS 3.5.Penggunaan kartu grafis seri RTX 40 Series terbaru ini juga menghadirkan fitur AI Tensor Cores yang sudah dioptimalisasikan untuk mendukung berbagai pekerjaan kreatif berbasis AI serta pengalaman bermain gim yang jauh lebih baik lagi. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fungsi AI bawaan yaitu Microsoft Copilot. dapat dengan mudah mengaksesnya via tombol Copilot di keyboard sehingga dapat membantu berbagai urusan pekerjaan agar lebih cepat selesai.Acer Nitro 17 menggunakan layar 17 inci dengan resolusi QHD dan refresh rate yang mencapai 165 Hz dan dukungan NVIDIA Advanced Optimus. Dilengkapi dengan sistem pendingin terbaik, dukungan software NitroSense, dan sistem operasi Windows 11 yang sudah mengadopsi berbagai fitur AI terbaru dan 1 bulan berlangganan Xbox Game Pass Ultimate, laptop gaming terbaru ini janjikan pengalaman bermain gim terbaik baik di platform PC, console ataupun cloud.Pada kesempatan yang sama, Acer juga mengumumkan kehadiran 2 router gaming terbaru yang sudah mendukung teknologi Wi-Fi 7 terbaru dari Qualcomm. Router Predator Connect X7 5G CPE yang sudah mendukung teknologi 5G dan Wi-Fi 7 menjanjikan koneksi wireless yang stabil dan cepat serta minim gangguan seperti koneksi berkabel.Acer melakukan upgrade di lini produk Nitro dengan menyematkan prosesor Intel Core i7 terbaru yaitu 14700HX dan dukungan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 4060. Kini para casual gamers dapat menikmati berbagai pengalaman bermain gim, streaming, dan melakukan berbagai pekerjaan berat dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan.Penggunaan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 40 series yang didasarkan atas arsitektur NVIDIA Ada Lovelace dengan teknologi DLSS 3.5 dan dukungan ray tracing yang sudah didukung lebih dari 500 gim dan aplikasi seperti Cyberpunk 2077 dan Alan Wake 2 memastikan pengalaman gaming paling immersive yang pernah ada.Acer Nitro 17 juga sudah menyematkan penggunaan RAM DDR5 5600MHz hingga 32GB dan opsi penyimpanan SSD PCIe NVMe dengan kapasitas hingga 2 TB, untuk membantu anda bermain, bekerja, dan berkreasi dengan fitur AI terbaru bawaan Windows yaitu Copilot dalam menciptakan berbagai karya kreatif.Layar 17,3 inci di Acer Nitro 17 punya dukungan resolusi QHD (2560 x 1440) dan rasio 16:9, serta refresh rate 165 Hz dengan color gamut DCI-P3 mencapai 100%. Adanya teknologi NVIDIA Advanced Optimus juga dapat menampilkan frame yang lebih stabil ketika anda sedang bermain gim kompetitif.Untuk mendukung semua performa terbaiknya, Acer melengkapi Nitro 17 dengan sistem pendingin terbaik, yaitu menyematkan dua kipas ganda serta 4 lubang pembuangan, vector heat pipes, dan liquid thermal greases pada bagian CPU untuk meminimalisir terjadinya throttle dan memastikan semua komponen dapat memberikan performa stabil dan terbaik sepanjang hari.Demi memenuhi kebutuhan komunikasi ataupun streaming di dalam gim, Acer Nitro 17 juga sudah mendukung teknologi Acer PurifiedVoice 2.0 dengan dukungan 3 mikrofon yang mempunyai fitur AI dalam menghilangkan berbagai noise, memastikan suara anda jelas di setiap kesempatan.Adanya kualitas speaker terbaik dari DTS:X Ultra, dan webcam Acer PurifiedView’s AI dengan resolusi HD dan berbagai fitur eksklusif seperti automatic framing, eye-contact, dan background blur membuat setiap momen komunikasi untuk bekerja ataupun streaming jadi lebih menyenangkan.Kita juga dapat mengakses fungsi NitroSense secara cepat via tombol di keyboard untuk mengatur performa, mengawasi temperatur laptop, kustomisasi 4 zona pencahayaan keyboard dan masih banyak lainnya.Untuk segi konektivitas, Acer Nitro 17 sudah dilengkapi dengan dua port USB Type C dengan dukungan Thunderbolt 4, port HDMI 2.1, dan slot kartu Micro SD serta opsi jaringan Wi-Fi 6E yang juga sudah didukung oleh Killer DoubleShot Pro Ethernet E3100G.Acer menghadirkan router Wi-Fi 7 predator yang baru, didukung teknologi Wi-Fi 7 terbaru tanpa kabel dari Qualcomm, janjikan kecepatan 2x lebih kencang dari koneksi Wi-Fi 6 dan bisa mengurangi latensi untuk berikan koneksi yang lebih stabil. Selain itu perangkat yang terhubung bisa menghasilkan kinerja secara stabil dan konsisten.Predator Connect X7 5G CPE merupakan yang pertama yang menggabungkan koneksi 5G dan Wi-Fi 7 Tri Band dengan kecepatan hingga 3.5 Gbps dan latency rendah hingga 1 ms. Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router, dengan dukungan throughput tri-band Wi-Fi 7, dapat mencapai throughput gabungan BE11000 dan bisa dengan mudah diintegrasikan dengan sistem mesh multi unit.