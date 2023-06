Cetak Talenta Digital, Hacktiv8 Buka Kampus di Surabaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Penyelenggara program pelatihan intensif (bootcamp) IT Hacktiv8 mengumumkan peluncuran kampus tatap muka Surabaya.Kehadiran Hacktiv8 di Surabaya didorong atas tingginya peminatan dan kebutuhan akan bootcamp IT yang berkualitas di Surabaya dan Jawa Timur. Hacktiv8 juga memiliki misi untuk mempermudah akses pendidikan keahlian digital dan mendukung percepatan pertumbuhan teknologi, ekonomi, dan potensi digital Jawa Timur.Berdasarkan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI), Jawa Timur menempati peringkat ke-4 sebagai salah satu kota dengan daya saing digital terbaik di Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa potensi pengembangan dan pemanfaatan teknologi di Jawa Timur dan Surabaya sangat tinggi.Menanggapi ini President Hacktiv8, Juventia Vicky mengatakan Surabaya masuk dalam tiga besar daerah dengan jumlah siswa terbanyak di Hacktiv8."Itulah yang menjadi salah satu alasan peluncuran kampus Hacktiv8 di Surabaya dengan misi mempercepat pertumbuhan talenta digital dengan menyediakan pelatihan berkualitas, pengalaman belajar interaktif serta dukungan pasca pelatihan kepada alumni.”Perkembangan teknologi dan keahlian teknologi di Jawa Timur ini akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi bisnis, membuka akses pasar global, dan menciptakan lapangan kerja.Talenta digital memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, tidak hanya terbatas pada sektor digital, tetapi juga mencakup industri konvensional seperti manufaktur, pariwisata, pendidikan, dan industri keuangan.Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), bank sangat membutuhkan talenta digital untuk mendukung digitalisasi operasional bisnis.“Pembukaan kampus terbaru Hacktiv8 di Surabaya untuk memenuhi permintaan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis. Bootcamp ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan karir, mengisi kebutuhan tenaga kerja IT, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Surabaya dan Jawa Timur.” tambah Vicky.Kurikulum di bootcamp Hacktiv8 dirancang secara khusus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan diupdate secara berkala. Selain menawarkan program bootcamp para siswa Hacktiv8 juga akan mendapatkan bantuan pasca kelulusan untuk ditempatkan di lebih dari 800 hiring partner."Saya bisa mengejar passion saya di bidang IT tanpa membebani orang tua dengan belajar dulu tanpa keluar biaya besar di awal. Di usia saya yang baru 19 tahun, saya bisa mendapat pekerjaan sebagai Full Stack Developer di 10Xers hanya kurang dari 1 bulan setelah lulus," ujar Johan Anthony Alumni Hacktiv8 asal Surabaya.Kampus ini merupakan kampus tatap muka ketiga Hacktiv8 setelah Jakarta dan Tangerang yang akan berlokasi di Gowork Sinarmas Land Plaza dengan bootcamp yang ditawarkan saat ini berupa Full Stack JavaScript.Proses pembelajaran di Surabaya akan dimulai pada 7 Agustus 2023, dimana kelas dibuka untuk seluruh kalangan yang memiliki minat untuk mengembangkan diri, terlepas dari background mereka.Bersama partner, sekolah, universitas, komunitas, dan alumni, Hacktiv8 menggandeng siapa saja yang tertarik untuk berkolaborasi bersama-sama mempersiapkan talenta untuk industri Ekonomi Digital yang berkembang pesat.Dalam rangka menyambut pembukaan kampus baru ini Hacktiv8 menawarkan berbagai opsi pembayaran termasuk pembayaran setelah mendapat pekerjaan atau Study Now Pay Later (SNPL), serta beasiswa hingga 100% biaya kepada calon siswa terpilih dalam rangka usaha melakukan percepatan talenta digital di Surabaya.