House of Smartizen, Cara Philips Perkenalkan Smart Home via Lampu Pintar

Bogor: Merek produk pencahayaan ternama Philip menggelar roadshow kampanye bernama House of Smartizen yang merupakan cara mereka memperkenalkan deretan produk solusi smart house ke masyarakat.Tentu saja deretan produk Philips tersebut terdiri dari ragam pilihan atau varian smart lighting berupa lampu pintar atau smart lamp. House of Smartizen dihadirkan dalam bentuk konsep ruang tamu dari sebuah smart home yang menggunakan berbagai produk Philips.Kesempatan ini juga dimanfaatkan Philips untuk memperkenalkan brand Signify, yaitu lini sub-brand dari Philips yang berfokus ke segmen B2C lewat produk smart lamp.Wenni Setiorini, Head of Integrated Marketing Communication Signify Indonesia menuturkan bahwa kampanye sudah dimulai sejak bulan Maret silam. Tiga lokasi yang dipilih yaitu Jakarta dan Bogor.“Lampu pintar yang terintegrasi dengan Internet of Things [IoT] menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep smart home. Pasalnya, lampu pintar mampu memberikan solusi pencahayaan yang lebih personalized dan customized untuk setiap kebutuhan penghuninya,” ungkap Wenni.“Melihat keberadaan smart home yang terus berkembang di Indonesia, Signify menghadirkan House of Smartizen sebagai inspirasi hunian pintar dalam mendukung gaya hidup kekinian yang serba terkoneksi, khususnya bagi kaum muda seperti Gen Z dan Milenial yang merupakan early adopter dari teknologi,” tuturnya.Di dalam House of Smartizen diperagakan kecanggihan dan kepraktisan smart lighting yang bisa dikendalikan lewat aplikasi Wiz di smartphone atau menggunakan remote khusus.Di sini ada smart LED downlight, smart LED light strip, smart LED portable Hero dan Squire, hingga ragam aksesori inovatif seperti remote control, motion sensor, dan smart plug.Serupa dengan model smart lighting atau smart lamp saat ini di pasar, di sini bisa diatur waktu menyala dan nonaktif, tingkat kecerahan cahaya, pilihan warna, dan lainnya. Semuanya bisa dikendalikan lewat koneksi internet atau WiFi dari jarak jauh, dengan proses pairing mudah.Pihak Philips mengungkapkan bahwa tidak menyediakan perangkat yang hanya mengandalkan koneksi Bluetooth dengan beranggapan bahwa kini jaringan internet seperti WiFi sudah banyak tersedia di rumah.Mereka menyebutkan bahwa saat ini juga banyak operator seluler yang menyediakan layanan internet WiFi ke rumah-rumah berbekal perangkat jenis router, kualitasnya juga setara dengan internet fiber optic.