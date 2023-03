Agate Game Course Batch 3 Bantu Regenerasi Talenta Industri Gaming Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Agate sebagai developer game asal Indonesia resmi menggelar Agate Game Course Batch 3. Hal ini mempunyai tujuan agar Indonesia mempunyai regenerasi terkait industri gaming, dan juga mampu menemukan talenta-talenta emas agar nantinya menjadi kebanggaan Indonesia.Agate Game Course adalah program edukasi game development yang mengumpulkan peserta untuk melakukan pelatihan sekaligus pembinaan sehingga mampu untuk menciptakan komunitas gaming developer enthusiast semakin besar dan luas di Indonesia. Bagi para peserta yang ingin mengikuti Agate Game Course, pendaftaran akan dibuka hingga 31 Maret 2023.Restya Winda Astari, Head of Agate Academy juga mengatakan bahwa Agate sendiri selalu berkomitmen untuk bisa mendorong para generasi muda yang antusias pada pengembang game untuk selalu memberikan kontribusinya kepada industri game di Indonesia.Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Agate Game Course bisa dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara melalui penyerapan tenaga kerja.“Agate berkomitmen untuk terus mendorong regenerasi dari game developer di Indonesia. Regenerasi ini pastinya menjadi penting mengingat besarnya industri game di Indonesia,” tutur Restya.“Hal ini bisa dimanfaatkan untuk membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara tidak hanya melalui produk, akan tetapi juga melalui penyerapan tenaga kerja,” lanjut Restya.Pada batch ke-3 ini, Agate Game Course menyediakan 6 pilihan latihan yang bisa dipilih oleh para peserta. Diantaranya adalah Game Development 101, 2D Physic-Based Game Programming, 3D Physic-Based Game Programming, Basic 3D Character Animation, Low Poly 3D Modelling, dan Data Driven Game Programming.Melihat data Asosiasi Game Indonesia (AGI), talenta industri game di Indonesia masih dikatakan cukup sehat. Hal ini memperlihatkan bahawa talenta senior dan junior mempunyai persebaran yang cukup merata.Selain itu, sisi perusahaan Indonesia masih terbilang cukup mendominasi oleh para developer atau perusahaan dengan skala yang kecil. Terlihat bahwa 41,8 persen dari total perusahaan game adalah perusahaan yang masih dinilai berskala kecil dengan pendapatan tahunan dibawah 50 juta.Jadi, bisa dikatakan untuk mengembangkan industri game di Indonesia masih terbilang sangat mungkin. Melihat dari pasar Indonesia, sangat banyak orang yang bermain game dan akan terus bertambah, sehingga untuk memperbesar industri game di Indonesia merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.Restya sendiri juga menjabarkan komitmen yang akan terus dijalankan oleh Agate yakni, terus bisa berkontribusi dalam pengembangan para talenta untuk bisa memperluas industri game di Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan oleh Agate adalah dengan mengadakan Game Course sebagai wabah pengembangan para generasi penerus industri game.