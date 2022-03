Zebra Technologies Tunjuk Eric Ananda Jadi Country Manager Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Zebra Technologies menunjuk Eric Ananda sebagai Country Manager Indonesia. Eric bertanggung jawab mendorong strategi bisnis dalam rangka menumbuhkan bisnis Zebra di Indonesia di bawah arahan kantor pusat regional Zebra.“Bagi Zebra di Asia Pasifik, Indonesia adalah pasar yang berkembang pesat dan perkembangannya stabil dari tahun ke tahun, “ kata Christanto Suryadarma, Sales Vice President – Southeast Asia and Channel Sales Lead for Asia Pacific outside of China, Zebra Technologies."Ketika perusahaan-perusahaan di dalam negeri berlomba melakukan digitalisasi di sisi operasional mereka melalui otomatisasi dan optimalisasi alur kerja, peluang pertumbuhan bagi kami di masa mendatang akan semakin besar.”Indonesia diklaim sebagai pasar berkembang bagi Zebra Technologies, dengan perekonomian dalam negeri diperkirakan akan tumbuh antara 5,3 persen hingga 5,9 persen pada tahun 2023 dan ekonomi digital yang diperkirakan akan tumbuh tiga hingga lima kali lipat dalam 5 tahun mendatang, dengan nilai mencapai USD350 miliar.“Perusahaan-perusahaan Indonesia tengah menjalani transformasi digital untuk memajukan bisnis mereka dengan mengadopsi solusi-solusi teknologi yang tepat,” ucap Eric.“Zebra berkomitmen untuk secara cerdas menghubungkan staf, aset dan data mereka guna membantu perusahaan-perusahaan membuat keputusan bisnis penting secara cepat dan penuh keyakinan.”Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang penjualan dan pemasaran produk IT, Eric sebelumnya pernah memegang beberapa posisi kepemimpinan antara lain di SAP, VMWare dan Hewlett Packard Enterprise.Dengan ekosistem yang terdiri dari lebih dari 10.000 mitra di 100 negara, Zebra mengklaim melayani pelanggan dari semua skala. Sebanyak 94 persen di antaranya merupakan perusahaan yang ada dalam daftar Fortune 100.Zebra baru-baru ini memperluas portofolio otomatisasi industrinya dengan mengakuisisi Fetch Robotics dan meningkatkan kemampuan machine vision dan AI software dengan mengakuisisi Adaptive Vision and antuit.ai.