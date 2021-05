Instagram Rilis Fitur Kata Ganti Panggilan Pengguna di Profil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Instagram mengumumkan fitur memungkinkan pengguna memasukkan hingga empat kata ganti kolom yang tersedia, dan telah aktif secara default untuk pengguna berusia 18 tahun dan seterusnya.Mengutip The Verge, Instagram menyebut bahwa untuk menambahkan kata ganti yang diinginkan, baik belum tersedia maupun hanya menambahkannya ke bio, pengguna perlu mengisi formulir. Untuk mengaktifkannya, pengguna perlu mengetuk bagian Edit Profil di bawah bio akun Instagram.Kemudian, pengguna perlu memilih kata ganti panggilan yang tersedia di kolom Pronouns. Setelahnya, pengguna dapat memilih opsi untuk menampilkan kata ganti tersebut hanya secara terbatas untuk pengikut, atau dapat dilihat oleh publik.Instagram turut menyebut fitur ini baru tersedia secara terbatas di sejumlah negara, namun sayangnya, Indonesia bukan salah satu negara yang telah dapat mencicipi fitur pronouns terbaru Instagram ini.Tidak hanya Instagram, sejumlah aplikasi juga memungkinkan penggunanya untuk menambahkan kata ganti ke profil mereka, termasuk aplikasi layanan pemesanan transportasi di pasar Amerika Serikat, Lyft.Menariknya, Facebook juga memungkinkan pengguna untuk menetapkan kata ganti mereka pada tahun 2014 lalu, meski fitur yang memungkinkan menyematkan kata He atau Him, She atau Her, dan They atau Them ini hanya tersedia untuk pengguna terbatas.Sebelumnya, Instagram mengumumkan fitur Instagram Live baru, yang memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan video. Hal ini artinya penggunakan hanya dapat melakukan siaran langsung hanya suara saja, serupa kemampuan yang ditawarkan oleh Clubhouse.Fitur baru Instagram Live ini tidak sama persis dengan Clubhouse. Hal ini karena pengguna tidak dapat dengan mudah bergabung pada siaran langsung yang disukainya layaknya pada Clubhouse.(MMI)