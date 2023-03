Taiwan Pamer Kecanggihan Kotanya di Smart City Summit and Expo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taipei: National Development Council (NDC) berkolaborasi dengan Taipei Computer Association menggelar dua rangkaian acara bersamaan yaitu Smart City Summit and Expo serta 2050 Net Zero City Expo.Smart City Summit and Expo tahun ini genap sudah diselenggarakan sebanyak 10 dan berlangsung sejak tanggal 28 hingga 31 Maret 2023. Di dalamnya akan berlangsung konferensi ‘2050 Net Zero City Expo’ yang membahas pembangunan kota pintar mengedepankan konsep berkelanjutan.Rangkaian acara yang berlangsung akan terdiri dari tiga pameran besar dengan lokasi di Taipei dan Kaohsiung. Di dalamnya akan diramaikan oleh 1.950 booth, angka ini meningkat 30 persen dibandingkan sebelumnya.Tidak kurang ada 550 perusahaan yang menjadi partisipan untuk memamerkan solusi Internet of Things untuk kebutuhan kota pintar sekaligus mencapai target emisi net zero. Penyelenggara mengklaim akan digelar forum yang diisi oleh 60 profesional dan akan menarik minat 120 ribu pengunjung.President of Taiwan Smart City Solution Alliance, Chee Ching menuturkan bahwa pamera na tahun ini bertumbuh 30 persen dibandingkan tahun lalu. Estimasi dia sekitar 42 negara dan kawasan serta 115 kota yang akan mengirimkan perwakilan di acara ini.Tidak hanya itu perwakilan dari pemerintah serta petinggi bisnis juga diklaim akan hadir di acara Smart City Summit and Expo serta 2050 Net Zero City Expo. Jumlah pengunjung tersebut akan meningkat besar dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19.Menurut Chee Ching ini adalah momentum untuk sektor industri IoT di Taiwan bertumbuh lebih pesat dan menawarkan solusi yang menarik bagi kota atau negara lainnya di seluruh dunia. Ching menyebutkan delegasi bisnis Malaysia, Thailand, Brazil, Republik Ceko, Polandia, Mongolia, dan Hungaria menjadi yang paling banyak hadir.Penyelenggara menyiapkan sesi khusus bagi pengunjung dari berbagai negara lewat sesi one-on-one matching untuk memberikan kesempatan interaksi dan menjalin kesepakatan kerja sama.Di kesempatan tersebut hadir juga Institute for Information Industry, Industrial Technology research Institute, dan Chinese International Economic Cooperation Association yang menyiapkan 13 sesi pertemuan bilateral business matching.Soal isu keberlanjutan dalam pembangunan di ‘2050 Net Zero City Expo’ akan dibahas kerja sama domestik dan internasional tiap kota dalam berbagi strategi untuk mencapai target emisi net-zero.Lembaga National Development Council (NDC) merilis data mengenai target Taiwan 2050 Net Zero Emission Roadmap tahun lalu. Di momen tersebut berbagai pihak berkontribusi dalam menyediakan strategi untuk mencapainya, hal ini akan kembali dipamerkan pada acara nanti.Tidak hanya dari perusahaan besar, konferensi ‘2050 Net Zero City Expo’ juga akan memamerkan solusi dari 10 startup accelerator terkait isu pembangan keberlanjutan dan emisi karbo net-zero.