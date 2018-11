Samsung Galaxy A9 Resmi Masuk Indonesia, Harganya?

: Samsung resmi mengumumkan kehadiran smartphone pertama karyanya dengan dukungan empat lensa kamera di bagian belakang,Galaxy A9 di Indonesia. Ponsel ini telah terlebih dahulu diperkenalkan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Oktober lalu.“Kami yakin bahwa image dan picture menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari konsumen. Sehingga penting untuk menangkap momen yang tidak boleh terlewat atau tidak bisa terulang,” ujar Head of IT and Mobile Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Denny Galant.Melalui bekal empat lensa kamera di belakang, Samsung menilai konsumen akan lebih leluasa berkreasi dalam foto saat mengabadikan momen. Sebagai informasi, kamera utama pada Samsung Galaxy A9 ini beresolusi 24MP.Sedangkan lensa lainnya merupakan lensa telefoto 10MP, berkemampuan zoom optikal 2x, serta lensa ultra lebar hingga 120 derajat dan beresolusi 8MP, dengan dukungan fitur AI Scene Recognition dan Flaw Detection.Menyasar konsumen berusia muda atau dikenal sebagai kaum milenial di kelas mid-high, Samsung mengaku karena pasar di kelas ini terus bertumbuh dengan cepat. Disebut ditawarkan dengan harga tergolong tinggi untuk generasi muda, Samsung menyebut memiliki target pasar berbeda untuk ponsel ini.Ponsel pada seri A ini, jelas Denny, memang tidak ditujukan untuk generasi milenial dengan usia belasan atau merupakan siswa akhir Sekolah Menengah Atas atau mahasiswa baru, melainkan lebih kepada generasi milenial yang telah lebih mapan dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga harga tersebut dinilai Samsung cukup pantas.Serupa dengan versi global, Samsung juga menawarkan Galaxy A9 dengan dukungan chipset prosesor Qualcomm Snapdragon 660 di pasar Indonesia. Chipset ini juga didukung oleh RAM 6GB serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 128GB.Samsung turut membanggakan kehadiran slot microSD untuk menambahkan kapasitas ruang penyimpanan, mendukung hingga 512GB pada ponsel berlayar 6,3 inci ini. Galaxy A9 juga berbekal baterai berkapasitas 3.800mAh dengan dukungan teknologi Quick Charge 2.0 dan USB Type-C.Untuk pasar Indonesia, Samsung memasarkan perangkat berbekal sensor pemindai sidik jari dan teknologi Face Unlock ini dalam warna lemonade blue, caviar black, dan bubblegum pink, dengan harga Rp7.999.000.(MMI)