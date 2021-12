Ada Greysia Polii, Ini 5 Nama yang Paling Dicari di Google Search 2021 Indonesia

1. Greysia Polii

5. Elon Musk

3. Sisca Kohl

4. Dewa Kipas

5. Vanessa Angel

Jakarta: Google merilis daftar 10 pencarian yang menjadi tren di seluruh dunia pada 2021, termasuk Indonesia dalam Year in Search 2021. Daftar tren tersebut meliputi penelusuran terpopuler, lagu, sampai nama yang paling dicari.Sebagai catatan, daftar Year in Search ini tidak disusun berdasarkan tingkat popularitas penelusuran. Tapi disusun berdasar topik apa saja yang trending di Indonesia sepanjang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Data Year in Search 2021 ini diperoleh Google dari data penelusuran mulai dari awal tahun hingga 30 November 2021.Kali ini Medcom.id akan membagikan daftar nama yang paling dicari di Year in Search 2021. Berikut daftarnya:Atlet bulutangkis Indonesia Greysia Polii menjadi nama yang paling dicari. Pada tahun ini Greysia bersama pasanganya Apriani Rahayu berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.(Apriyani Rahayu dan Greysia Polii foto:Pedro PARDO/AFP)Berikutnya ada bos Tesla, Elon Musk. Sosok Musk lekat dengan mata uang kripto seperti dogecoin.Konten kreator Tik Tok ini menjadi nama yang paling dicari. Diketahui, Sisca sering membuat konten makan di kamar dan membuat makanan dari bahan yang harganya mahal.Salah satu momen yang membuat nama Sisca Kohl ramai dibicarakan adalah konten nasi goreng sultan seharga Rp 400 juta.Di urutan empat ada Dewa Kipas alias Dadang Subur yang menghebohkan publik setelah berhasil mengalahkan pecatur GothamChess di situs Chess.com. Namun, kemenangan itu menjadi kontroversi, pasalnya Dewa Kipas diduga curang.(Duel GM Irene vs Dewa Kipas di laga persahabatan Foto:YouTube Deddy Corbuzier)Dewa Kipas semakin menjadi sorotan ketika datang podcast Deddy Corbuzier. Lalu, digelar pertandingan persahabatan Dewa Kipas vs Woman Grandmaster. Pertandingan tersebut menjadi ajang catur yang paling banyak ditonton dan memecahkan rekor dunia.Diurutan lima ada nama aktris yang baru saja meninggal, Vanessa Angel. Vanessa dan suami Febri Ardiansyah tewas setelah mengalami kecelakaan maut pada 4 November 2021