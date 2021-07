Seagate Rilis Seri Storage Eksternal One Touch Baru, Model SSD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Merek produsen hardware penyimpanan data ternama Seagate mengumumkan seri terbaru dari produk storage eksternal One Touch. Apabila sebelumnya seri ini hanya hadir dengan hardware berbasis HDD (Hard Disk Drive) kini One Touch merilis model yang berbasis SSD (Solid State Drive).One Touch SSD masih hadir dengan desain yang serupa yaitu desain ringkas tampilan metal brush dalam ragam pilihan warna yang diklaim punya daya tahan tinggi serta didukung software backup dan recovery.Produk ini diklaim memiliki performa cepat dengan kecepatan read/write sekuensial hingga 1.030MBps dengan pilihan kapasitas penyimpanan hingga 2TB. Perangkat ini langsung bisa digunakan dan kompatibel dengan sistem operasi Windows maupun Mac OS. Antarmukanya mengandalkan port USB 3.2 Gen2 model USB-C.Tidak cuma digunakan di komputer atau laptop tapi Seagate One Touch SSD juga kompatibel dengan perangkat Android sehingga bisa menjadi storage eksternal saat terhubung ke aplikasi Seagate Mobile Touch.Seagate One Touch SSD didukung software Seagate Toolkit dengan Sync Plus untuk sinkronisasi file dalam proses backup yang berkelanjutan berkat fitur Rescue Data Recovery Service. Jadi penggunanya Seagate One Touch SSD juga merasa aman dan terhindari dari biaya perbaikan.Tidak hanya itu, pengguna juga mendapatkan bonus langganan gratis paket Mylio Create selama satu tahun yang berisi langganan paket Adobe creative Cloud Photography selama empat bulan.Seagate One Touch SSD hadir dalam tiga pilihan kapasitas, 500GB dibanderol Rp1.849.000, 1TB di harga Rp3.099.000, dan terbesar yaitu 2TB dibanderol Rp6.399.000. Seagate akan memasarkan di Indonesia mulai tanggal 8 Juli di sejumlah ecommerce.(MMI)