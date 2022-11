iT Immersive Tech Gandeng Rumah Milenial PIK Pasang Ekosistem Smart Home

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan produsen produk IoT, iT Immersive Tech, bekerja sama dengan pengembang properti Agung Sedayu Group, melengkapi salah satu produk rumah yang ditujukan untuk generasi milenial, dengan sejumlah produk karyanya.Dalam salah satu unit contoh hunian bertajuk rumah milenial ini, iT Immersive Tech menghadirkan sejumlah produk, dari CCTV nirkabel dalam dan ruang ruangan, kunci pintu cerdas, hingga bel cerdas, dan semuanya diklaim telah bergaransi TAM.Di bagian luar rumah milenial, iT Immersive Tech menghadirkan produk yang diklaim juga mampu membantu menjaga keamanan rumah, terdiri dari iT Smart Outdoor Camera W01, iT Smart Wireless Doorbell WD01, dan iT Smart Door Lock X3.iT Immersive Tech juga memasangkan produk IoT bertajuk iT Smart Door Windows Sensor S02 pada jendela guna membantu memastikan jendela telah tertutup dengan sempurna. Seluruh perangkat ini dapat dihubungkan dan dikendalikan via aplikasi iT Smart yang dapat diunduh di toko aplikasi Play Store atau App Store.Selain itu, iT Immersive Tech turut menjelaskan bahwa satu akun aplikasi ini dapat diakses oleh beberapa perangkat sehingga seluruh anggota keluarga dapat mengendalikan perangkat cerdas yang terdaftar di dalamnya.Namun, iT Immersive Tech menjelaskan bahwa hanya admin dari akun tersebut yang dapat menambahkan perangkat dalam daftar di aplikasi tersebut. Sebagai informasi, iT Smart Outdoor Camera W01 dapat dipasang tanpa menggunakan kabel, sebab berbekal baterai yang diklaim mampu bertahan selama 18 bulan dalam satu kali pengisian daya.Namun, daya tahan baterai kamera CCTV ini juga diklaim bergantung pada frekuensi fitur auto detect aktif untuk merekam aktivitas di sekitar kamera. Selain itu, hunian untuk generasi milenial ini juga dilengkapi iT Immersive Tech dengan iT Smart Wireless Doorbell WD01.iT Smart Wireless Doorbell WD01 ini dilengkapi dengan kamera, memungkinkan pengguna melihat pengunjung dari aplikasi saat bell berbunyi. Bell cerdas ini juga dapat menghubungi pengguna via aplikasi, sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat, juga dapat berinteraksi dengan pengunjung yang menekan bell via audio.Sementara itu, gagang pintung cerdas karya iT Immersive Tech yaitu iT Smart Door Lock X3 mendukung sejumlah cara untuk membuka kunci tanpa kunci fisik, termasuk sidik jari, nomor pin, dan kartu. Menariknya, pengguna dapat mendaftarkan KTP, kartu uang elektronik, atau kartu dengan chip lain sebagai kunci untuk membuka pintu.Gagang pintu cerdas ini diklaim mampu menyimpan hingga 300 identitas akses, dengan data yang dapat dikelola dan disimpan di aplikasi iT Smart. Tidak hanya untuk luar ruangan, iT Immersive Tech juga menghadirkan CCTV untuk dalam ruangan, juga berkemampuan merekam dengan sudut pandang luas.Perbedaan antara kedua kamera pengintai ini terdapat pada dukungan sertifikasi tahan air pada kamera CCTV luar ruangan, diklaim tahan terhadap percikan air. iT Smart CCTV Camera indoor ini dapat digerakan via aplikasi ke atas, bawah, kiri atau kanan.iT Immersive Tech juga mendukung misi penghematan konsumsi listrik yang digadang banyak pihak, terutama generasi muda, dengan menghadirkan perangkat iOT berkemampuan melakukan otomatisasi sistem listrik di rumah.Perangkat tersebut termasuk 2 Gang Smart Lamp Switch, berkemampuan mengatur nyala dan mati lampu via aplikasi atau otomatisasi berdasarkan jadwal jam yang dapat pengguna tentukan via aplikasi. Hal ini berguna jika pemilik rumah tengah tidak berada di rumah dalam jangka waktu lama.