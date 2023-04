Polytron Ikuti Perkembangan Teknologi dan Hadirkan Produk Pintar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Polytron menyesuaikan jajaran perangkat rumah tangga karyanya dengan perkembangan teknologi pintar yang membantu kebutuhan pengguna, dengan mengedepankan inovasi teknologi modern dan efisien.Produk Polytron yang didukung dengan fitur pintar termasuk kulkas, air conditioner (AC), mesin cuci, speaker, TV, motor listrik, dan lainnya. Polytron menyebut kulkas terbaru karyanya sudah dilengkapi dengan teknologi Vacuum Compartment, berkemampuan menyegarkan bahan makanan agar terjaga hingga 12 hari.“Selain itu, dengan teknologi inverter terbaru, jajaran kulkas Polytron Belleza Series memiliki konsumsi listrik yang lebih hemat mencapai 30 persen jika dibandingkan dengan kulkas jenis lain,” ujar General Manager of Home Appliances Polytron Albert Fleming.Salah satu fitur terbaru yang dibawa pada kulkas side by side Polytron adalah Electronics Temperature Touch Control. Dengan LED control display pada bagian luar, pengguna dapat memantau kondisi bagian dalam kulkas dengan lebih mudah.Selain itu, Polytron juga menghadirkan mesin cuci Zeromatic Laguna dan Wonderwash Washer Dryer dengan berbagai fitur, termasuk Ultra Clean with Turbo Mix, Aroma Boost, Multi Program Washing, hingga Ultra Dry.Polytron mengklaim bahwa fitur tersebut akan membantu proses mencuci dan mengeringkan pakaian lebih efisien, dengan biaya hemat berkisar dari Rp800 untuk sekali cuci. Selain itu, Polytron juga menghadirkan AC Smart Neuva Pro yang telah mengadopsi sistem IoT.Adopsi sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau pemakaian daya dan biaya tagihan listrik via aplikasi Smart Home, yang dapat diunduh via Google Play Store. Pada kategori produk audio, Polytron belum lama ini merilis speaker HiFi bertajuk Audivo PHS 6A.Produk ini didukung teknologi Bi-Amplifier dengan Digital Signal Processing (DSP), diklaim Polytron mampu menyuguhkan keluaran suara real dan minim distorsi. Di ranah televisi, Polytron mengungkap fokusnya pada pengembangan Smart Cinemax Soundbar Google TV dengan dukungan sistem operasi terbaru.Polytron menjelaskan bahwa model TV ini telah dilengkapi dengan speaker soundbar dan subwoofer. Sedangkan pada sistem teknologi gambar dan suara, TV karya perusahaan berpabrik salah satunya berlokasi di Kudus ini juga dilengkapi dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos.TV Polytron ini juga dilengkapi dengan fitur Mic on TV yang dapat dioperasikan via perintah suara Just Talk. Polytron juga memberikan garansi lima tahun dan benefit lain seperti layanan gratis akses Mola TV untuk 12 bulan dan Vidio Platinum untuk enam bulan bagi pembeli TV ini.Sementara itu di momen Ramadan ini, Polytron membagikan program berhadiah Beli Audio Polytron bisa dapat motor listrik Fox-R. Program ini berlaku sejak tanggal 1 April hingga 31 Agustus 2023.Melalui program ini, Polytron menawarkan hadiah total berjumlah puluhan juta rupiah, dengan grand prize berupa satu unit kendaraan listrik Fox-R. Berdasarkan informasi terbaru, sepeda motor listrik Polytron Fox-R telah memiliki TKDN lebih dari 40 persen dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai motor listrik sah.Produk ini mengikuti program potongan subsidi Rp7 juta untuk masyarakat penerima manfaat sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang telah diputuskan Pemerintah. Dengan program ini, masyarakat yang telah disahkan sebagai penerima manfaat cukup membayar motor listrik Fox-R seharga Rp13 juta dengan dilengkapi surat-surat berkendara.