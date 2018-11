One Piece World Seeker Tawarkan Petualangan Terbaik Luffy

Penggemar anime One Piece buatan Eiichiro Oda bakal mendapatkan game terbaik dari petualangan terbaik Luffy di 2019, saat Bandai Namco merilis One Piece World Seeker.Pihak Bandai Namco telah memberikan tanggal pasti game tersebut akan dirilis pada 15 Maret 2019 untuk PlayStation 4, Xbox One, dan PC. Petualangan terbaik dari adaptasi anime One Piece ini adalah karena game ini menawarkan gaya permainan RPG.Dalam video trailer gameplay yang diberikan oleh Bandai Namco diperlihatkan Luffy bisa memiliki beragam keahlian yang bertambah seiring permainan dengan menggunakan skill point yang digunakan pada Skill Tree.Diperlihatkan Luffy berpetualang ke beragam lokasi yang ada di dalam anime dengan mengandalkan kemampuannya sebagai manusia karet mulau dari berayun ke berbagai objek di sekitarnya hingga membuat tubuhnya menggembung seperti balon.Pada One Piece World Seeker pemain juga diberikan fitur crafting item tertentu lewat karakter Usopp dan Franky dan fitur cooking lewat karakter Sanji. Sepanjang video diperlihatkan bahwa karakter yang bisa dimainkan hanya Luffy di antara anggota Bajak Laut Topi Jerami.Selain mengumumkan tanggal rilis, Bandai Namco juga menyiapkan Collector's Edition yang diberi nama The Pirate King Edition berisi keping CD game tersebut, Season Pass, kumpulan soundtrack, dan dua replika yang terdiri dari Luffy setinggi 12cm dan Gum-Gum Devil Fruit dengan ukuran asli.(MMI)