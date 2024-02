Alibaba Cloud Pertahankan Titel Pemimpin Sistem Manajemen Basis Data Cloud

(MMI)

Jakarta: Alibaba Cloud mengumumkan bahwa mereka kembali mendapatkan titel Leader dari Gartner Magic Quadrant untuk kategori Sistem Manajemen Basis Data Cloud tahun 2023. Tidak hanya itu, titel ini berhasil dipertahankan untuk keempat kalinya berturut-turut.Gartner sendiri merupakan firma riset yang menyediakan wawasan obyektif kepada para eksekutif dan tim mereka mengevaluasi penyedia cloud di seluruh dunia atas kapabilitas mereka berdasarkan Ability to Execute dan Completeness of Vision dalam sistem manajemen basis data (DBMS) cloud.“Bagi kami, dinobatkan sebagai Leader dalam laporan Gartner Magic Quadrant terbaruuntuk DBMS cloud selama empat tahun berturut-turut adalah pengakuan besar atas upayatim kami dalam menyediakan produk dan layanan basis data cloud yang komprehensif bagipara pelanggan,” tutur Li Feifei, President of Database Products Business Alibaba Cloud.“Kami melihat perkembangan menarik dari AI generatif dan peningkatan permintaan untuk aplikasi AI generatif yang dapat disesuaikan. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki produk basis data yang inovatif dan berkinerja tinggi jika mereka ingin mempercepat proses pengembangan yang berkelanjutan,” jelasnya.Penawaran produk database Alibaba Cloud diklaim mampu memberikan dukungan besar pada aktivitas bisnis di lintas industri termasuk ritel, keuangan, dan logistik. Mereka juga baru mengumumkan rangkaian peningkatan pada penawaran produk databasenya.Opsi tersebut diklaim bisa memecah batasan teknologi bagi pelanggan agar dapat menikmati manfaat dari pengembangan teknologi terbaru seperti AI, cloud-native, dan solusi manajemen data satu atap.Pada Apsara Conference, konferensi akbar tahunan Alibaba Cloud yang diadakan pada November 2023, Alibaba Cloud telah meningkatkan seluruh rangkaian solusi databasenya, termasuk database cloud-native PolarDB, gudang data cloud-native AnalyticDB, dan database multi-model cloud-native Lindorm.Solusi tersebut mengandalkan mesin vektor proprietari untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi AI generatif yang dapat disesuaikan. Selain itu, penyedia cloud ini telah meluncurkan alat ekosistem basis data yang didukung oleh large language model seperti Data Copilot, asisten analitik data cerdas untuk DBMS.Alibaba Cloud juga telah membuat produk cloud kuncinya, termasuk PolarDB, AnalyticDB,dan ApsaraDB, menjadi serverless, dan dipasangkan dengan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam kecepatan, stabilitas, dan jangkauan yang luas.“Kami akan terus meningkatkan penawaran kami, menerapkan tren AI generatif terbaru, dan bekerja sama dengan mitra ekosistem kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami,” tandas Li Feifei.