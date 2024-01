VMware Dorong Modernisasi TI via Otomasi Terintegrasi

Advertisement

Jakarta: Proses optimalisasi TI bukan hanya sekedar strategi penghematan biaya – namun merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi untuk tetap kompetitif, aman, dan mudah beradaptasi dalam lanskap kerja hybrid saat ini.VMware mengumumkan kemampuan otomatisasi tingkat lanjut dan integrasi pihak ketiga yang diperluas melalui platform Anywhere Workspace yang menyediakan peralatan yang diperlukan perusahaan untuk menyederhanakan alur kerja TI, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.“Mengimplementasikan kemampuan otomatisasi di seluruh aspek alur kerja TI sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang self-healing, self-configuring, dan self-securing, selaras dengan visi ruang kerja otonom kami,” kata Shankar Iyer Senior Vice President and General Manager, End-User Computing, VMware.“Pengumuman hari ini mengenai teknologi manajemen Mac generasi berikutnya yang didukung oleh perangkat otomatisasi modern dan integrasi baru dengan Intel akan membekali perusahaan dengan unified management dan insight terpadu untuk memajukan modernisasi TI serta keamanannya.”"Sangatlah penting untuk terus melihat seluruh ruang kerja modern secara komprehensif dan strategi kami melibatkan peningkatan melalui pendekatan berbasis platform dan memanfaatkan otomatisasi kapan pun dimungkinkan. Sebagai tim global yang bekerja dengan lebih dari 90 negara, pandangan holistik di seluruh estate kami sangat krusial," kata Scott Gardiner, Group End User Computing Manager, Rentokil."Dengan Workspace One Intelligence sebagai layanan data pusat kami, kami dapat melihat data security posture dan experience secara real-time untuk membantu kami mengatasi masalah dengan efektif. Kemampuan untuk melihat lebih dalam ke masalah keamanan tertentu dan data timeline perangkat memungkinkan kami menyederhanakan dukungan dan alur kerja remediasi kami. Setelah kami menemukan tepat di mana masalahnya, kami dapat membangun otomatisasi dengan Freestyle Orchestrator untuk secara proaktif menyelesaikan, memungkinkan kami untuk meningkatkan skala organisasi TI kami."Adopsi macOS semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahan yang mendukung karyawan untuk memilih perangkat sesuai keinginan, tetapi penggunaan tools terpisah (bersifat silo) untuk mengelola endpoint ini dapat menyebabkan kompleksitas bagi tim TI dan pengalaman yang tidak konsisten bagi karyawan.Perusahaan-perusahaan saat ini menyadari bahwa mengintegrasikan semua perangkat ke dalam strategi UEM yang menyeluruh adalah cara terbaik guna meningkatkan keamanan dan mengurangi biaya serta kompleksitas dalam mengelola keragaman perangkat.VMware End User Computing menawarkan solusi untuk situasi tersebut dengan memperkenalkan kemampuan Mac Management yang baru dan inovatif karena didukung oleh perangkat otomatisasi modern di Freestyle Orchestrator.Ini menambah fitur macOS Management yang ditawarkan dalam Workspace ONE UEM. Dukungan untuk perangkat macOS dalam Freestyle Orchestrator menyediakan platform yang modern, low/no-code yang dapat digunakan untuk membuat dan mengotomatisasi alur kerja TI yang kompleks, termasuk penyebaran app dan patch, penentuan urutan perangkat lunak dan sumber daya, dan manajemen keadaan yang diinginkan dari sistem operasi.Hal ini memungkinkan admin untuk bekerja lebih efisien dengan mengaktifkan otomatisasi yang kuat untuk tugas-tugas harian penting seperti penerimaan dan konfigurasi Mac.Untuk memaksimalkan ruang kerja otonom yang self-healing, self-configuring, dan self-securing VMware mengumumumkan Hub Health, sebuah panduan keamanan pihak ketiga terbaru, serta instrumen manajemen pembaruan terbaru untuk macOS.VMware akan menghadirkan kemampuan self-healing melalui Hub Health, layanan yang selalu aktif yang berjalan di perangkat. Hub Health didukung oleh Workspace ONE Intelligent Hub dan Workspace ONE UEM untuk secara otomatis mengidentifikasi tren kesehatan perangkat macOS dan mengarahkan pemulihan proaktif oleh UEM untuk masalah umum.Dengan panduan keamanan pihak ketiga terbaru untuk macOS, administrator TI dapat dengan mudah mengelola pengaturan konfigurasi yang direkomendasikan dari standar keamanan umum tanpa harus membuat script manual.Bersama dengan VMware Freestyle Orchestrator, TI dapat menerapkan pengaturan secara seragam pada semua perangkat untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi kesalahan.Dasbor updates management macOS terbaru menyediakan wawasan yang lebih besar untuk mengamankan perangkat Mac dengan mendukung penjadwalan patch, user dan device targeting, penanganan error, dan proses eskalasi. Kemampuan manajemen Mac terdepan ini terintegrasi secara seamless, sehingga mampu menghilangkan silos management yang dapat menghemat biaya, meningkatkan fleksibilitas TI, serta meningkatkan keamanan dan kepatuhan.Pada VMware Explore 2023 di Las Vegas, VMware mengenalkan Vulnerability Management Dashboard di Workspace ONE dan menekankan perlunya manajemen kerentanan lengkap yang meliputi penilaian, prioritisasi, perbaikan, dan pelaporan.VMware mengumumkan perluasan kemitraan dengan Intel untuk mengotomatisasi pendeteksian kerentanan di tingkat hardware, firmware, dan driver level – juga untuk memajukan komitmennya terhadap manajemen kerentanan secara menyeluruh.Integrasi eksklusif dengan Intel akan menyampaikan data telemetri dari semua prosesor Intel Core ke Workspace ONE UEM untuk memberikan informasi kerentanan yang ditingkatkan di bawah sistem operasi.Tim TI dan Keamanan dapat melindungi perusahaan mereka secara proaktif dari ancaman tingkat firmware dan hardware dengan menggabungkan informasi kerentanan dari Intel dan kemampuan pelaporan dan perbaikan kerentanan dari Workspace ONE. Integrasi ini akan meningkatkan keamanan endpoint dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi dalam identifikasi dan perbaikan kerentanan."Intel dan VMware memiliki sejarah kolaborasi yang panjang dan hari ini, kami bangga dengan langkah terbaru kedua perusahaan untuk menyediakan manfaat manajemen TI dan keamanan yang ditingkatkan bagi pelanggan bersama kami," kata Michelle Johnston Holthaus, EVP dan GM, Intel Client Computing Group."Integrasi fitur manajemen Intel vPro dan sekarang juga layanan cloud Intel Device Health, dengan Workspace ONE, menyediakan solusi endpoint yang unik yang akan membantu bisnis memenuhi kebutuhan tenaga kerja hybrid mereka."