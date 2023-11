Kurangi Asinkronisasi Waktu, Zoom Rilis Clips

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Zoom meluncurkan Clips secara global. Fitur ini diklaim memungkinkan pengguna merekam, mengedit, dan berbagi pesan dengan format video pendek berkualitas tinggi dengan mudah, baik secara internal maupun eksternal.Kemampuan ini akan membantu tim yang tidak berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan (asinkron), mengurangi jumlah rapat, dan mengurangi waktu yang terbuang akibat komunikasi yang ambigu."Cara kita menggunakan video semakin berkembang. Kolaborasi dan komunikasi tim menjadi jauh lebih penting dari masa sebelumnya, dan pengguna membutuhkan kemampuan untuk berbagi video yang mudah dilihat dan disimpan, baik secara ad-hoc maupun terencana," ungkap John Beckmann, Group Product Manager di Zoom."Dengan Zoom Clips, para rekan kerja dalam tim dapat menghemat waktu mereka yang berharga melalui komunikasi yang jelas dari berbagai zona waktu, memiliki pusat penyimpanan dan pengelolaan klip video, dan berinteraksi dengan rekan tim dalam waktu yang tidak bersamaan."Pengguna dapat merekam tampilan pada layar mereka dan merekam video melalui kamera, serta mengatur izin akses melihat video ketika pengguna ingin berbagi dengan pengguna lain secara cepat.Klip video disimpan dalam sistem manajemen konten yang terpusat, sehingga memudahkan pencarian klip video dan meningkatkan keterlibatan para penggunanya. Anggota tim dapat memberikan komentar pada video, dan pembuat video dapat melacak jumlah tayangan video.Zoom Clips merupakan salah satu dari rentetan perangkat pendukung Zoom untuk komunikasi yang tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.Para pengguna dapat menggunakan Zoom Clips untuk bekerja secara fleksibel beserta perangkat komunikasi lainnya, termasuk fitur-fitur Zoom Team Chat (pesan video, pesan suara, pengingat), Zoom Meetings yang memungkinkan kelanjutan percakapan dari rapat, Zoom Scheduler, Zoom Email dan Zoom Whiteboard.Selain membantu komunikasi tim yang tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, para rekan kerja dalam tim juga dapat menggunakan Clips untuk memberikan informasi terbaru dalam rapat harian mengenai kemajuan suatu proyek.Selain itu, pengguna juga dapat memberikan pelatihan yang mudah dipahami, serta meningkatkan kualitas pengalaman orientasi bagi karyawan baru. Para anggota tim dapat berinteraksi melalui Clips dengan memberikan komentar atau reaksi berupa emoji.Zoom Clips Plus tidak mengenakan biaya tambahan bagi pelanggan One berbayar; sementara pengguna Zoom One Basic dan pelanggan non-Zoom One lainnya dapat memiliki akses terhadap Clips Basic.Pengguna Clips Basic akan memiliki kemampuan untuk merekam hingga lima klip dengan durasi tiap klip yang tidak lebih dari dua menit. Pengguna Clips Basic dapat membeli Clips Plus sebagai tambahan (add-on) untuk menghilangkan batasan jumlah klip seharga USD6,99 per bulan, mulai Desember 2023.