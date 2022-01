Ini 4 Laptop Gaming Asus ROG Terbaru di CES 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asus ROG mengumumkan jajaran laptop gaming terbaru di ajang Consumer Electronic Show (CES) 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat.Diumumkan dalam acara virtual bertajuk For Those Who Dare: The Rise of Gamers, laptop gaming terbaru ROG tidak hanya tampil dengan desain yang telah diperbarui tetapi juga ditenagai oleh hardware serta fitur terkini.“Menghadirkan performa terbaik melalui inovasi teknologi untuk para gamer merupakan manifesto lini laptop gaming ROG di tahun 2022,” ujar Jimmy Lin, ASUS Regional Director Southeast Asia.“Laptop ROG terbaru akan ditenagai oleh CPU dan GPU generasi terbaru serta dibekali teknologi dan fitur terkini. Beberapa di antaranya adalah penggunaan MUX Switch serta sistem pendingin ROG Intelligent cooling terbaru yang dilengkapi Liquid Metal Conductonaut Extreme di model flagship.”Berikut adalah jajaran laptop gaming ROG terbaru yang diperkenalkan di ajang CES 2022:ROG Zephyrus Duo merupakan seri laptop gaming dua layar. Kali ini, layar kedua ScreenPad Plus kembali hadir dengan ukuran yang lebih besar di ROG Zephyrus Duo 16.Mirip dengan pendahulunya, ScreenPad Plus di ROG Zephyrus Duo 16 juga dibekali dengan mekanisme khusus. Layar kedua tersebut akan terangkat ketika layar utama ROG Zephyrus Duo 16 dibuka.Kali ini ROG Zephyrus Duo 16 punya mekanisme engsel empat arah baru yang memungkinkan ScreenPad Plus bergerak ke arah layar utama saat dibuka. Dengan demikian, celah antara ScreenPad Plus dan layar utama menjadi sangat kecil dan membuat tampilan layar lebih imersif.ROG Zephyrus Duo 16 tampil dengan dua opsi layar utama. Opsi pertama menggunakan layar ROG Nebula HDR, yaitu teknologi layar yang mengadopsi resolusi QHD (16:10) dengan panel mini-LED yang mampu menghadirkan refresh-rate 165Hz serta tersertifikasi VESA DisplayHDR yang memiliki rasio kontras 1:100.000.Sementara opsi kedua menawarkan layar khusus yang dikembangkan oleh ROG bekerjasama dengan BOE. Layar bernama Dual Spec tersebut memungkinkan pengguna ROG Zephyrus Duo 16 untuk mengganti mode layar dari resolusi 4K 120Hz ke Full HD 240Hz.ROG Zephyrus Duo 16 juga telah ditenagai oleh Windows 11, dan komponen utamanya ditenagai oleh CPU AMD dan GPU Nvidia generasi terbaru. Laptop ini juga dibekali sistem pendingin generasi terbaru yang menggunakan Liquid Metal Conductonaut Extreme. MUX Switch di ROG Zephyrus Duo 16 juga akan membuat gamer mendapatkan performa penuh dari kombinasi CPU dan GPU yang terpasang di laptop ini.Laptop gaming ini tidak hanya dibekali dengan Windows 11, tetapi juga CPU AMD dan GPU Radeon generasi terbaru serta dilengkapi dengan MUX Switch untuk pengalaman bermain gaming yang maksimal.Sistem pendingin ROG Intelligent cooling yang telah dibekali dengan Liquid Metal akan membantu mendinginkan seluruh komponen termasuk modul memori DDR5 RAM serta PCIe SSD 1TB yang terpasang di ROG Zephyrus G14.ROG Zephyrus G14 tampil dalam dua varian warna yaitu Moonlight White dan Eclipse Gray. ROG Zephyrus G14 terbaru kali ini juga dibekali dengan fitur AniMe Matrix, yaitu panel khusus yang terdiri dari ribuan mini LED di bagian belakang layarnya.Fitur ini dapat menampilkan tulisan, status laptop, jam, hingga animasi, AniMe Matrix membuat ROG Zephyrus G14 tampil lebih personal dan berbeda dengan laptop lainnya.ROG Zephyrus G14 juga merupakan salah satu laptop pertama yang mengadopsi teknologi layar ROG Nebula. Teknologi layar tersebut menawarkan resolusi QHD dan refresh rate 120Hz dan sudah Pantone Validated.Layar tersebut juga memiliki tingkat kecerahan hingga 500 nits, color gamut 100% DCI-P3, dan response time 3ms.Berfokus pada performa, laptop gaming ini telah dibekali dengan CPU Intel dan GPU Nvidia generasi terbaru yang didinginkan oleh sistem pendingin ROG Intelligent cooling yang telah menggunakan liquid metal.ROG Strix SCAR juga dibekali dengan MUX Switch, penyimpanan PCIe SSD 4x4, serta memori DDR5 4800MHz untuk pengalaman bermain game yang maksimal.Kecepatan adalah ciri khas ROG Strix SCAR dan untuk itulah laptop ini dibekali dengan opsi layar hingga Full HD 360Hz dan QHD 240Hz dengan response time 3ms.Laptop khusus untuk esports ini juga dibekali dengan teknologi dari Dolby Vision HDR serta dilengkapi Adaptive Sync. ROG Strix G tampil dalam tiga varian warna yaitu Eclipse Gray serta dua warna bernuansa neon yang unik.Berbeda dengan semua laptop yang diperkenalkan sebelumnya, ROG Flow Z13 merupakan gaming tablet yang dibekali memori LPDDR5 5200MHz serta MUX Switch untuk performa gaming maksimal.ASUS menghadirkan dua opsi layar untuk ROG Flow Z13. Pertama adalah layar 4K 60Hz dengan color gamut 85% DCI-P3. Sementara opsi kedua adalah layar Full HD 120Hz dengan color gamut 100% sRGB.Keduanya mengadopsi rasio layar 16:10, mendukung teknologi Dolby Vision, dilapisi Corning Gorilla Glass, dibekali Adaptive-Sync, serta mengantongi sertifikasi Pantone. ROG Flow Z13 dan ROG Flow X13 terbaru dapat terhubung ke ROG XG Mobile, solusi GPU eksternal.Karena merupakan sebuah tablet, ROG Flow Z13 dapat dioperasikan menggunakan layar sentuh yang terintegrasi. Terdapat pula keyboard dengan touchpad yang dapat dilepas-pasang serta penyangga bodi utama yang dapat dibuka hingga 170 derajat.