Synology Bagikan Gratis Lisensi VPN Plus Permanen

Jakarta: Synology mengumumkan langkah terbaru untuk memberikan kualitas layanan kepada konsumen yang menggunakan produk router buatannya. Synology menyatakan bahwa layanan solusi server VPN miliknya yaitu VPN Plus menjadi program lisensi gratis yang sifatnya permanen.“Pada awalnya kami meluncurkan program ini untuk mendukung bisnis di seluruh dunia selama fase awal krisis Covid-19. Melewati 18 bulan kemudian, bekerja dari rumah (WFH) sudah menjadi tren new normal,” tutur Product Manager VPN Plus Synology Inc, Rebecca Lin.“Kami rasa pengguna harus tetap dapat menikmati akses gratis sepenuhnya ke semua teknologi VPN terbaik yang ditawarkan oleh Synology. Karena itu, kami mengumumkan lisensi gratis secara permanen untuk semua fitur yang sebelumnya berbayar dari solusi server VPN utama kami, Synology VPN Plus,” sambungnya.VPN Plus memungkinkan Synology Router yang dimiliki menyediakan server VPN yang kuat serta mudah diatur dan dikelola. VPN Plus juga mendukung SSTP, OpenVPN, L2TP melalui IPSec, serta protokol SSL VPN milik Synology dan klien desktop yang ringan.VPN portal berbasis web memberi pengguna akses langsung ke situs intranet perusahaan dan bahkan menyediakan opsi untuk memberikan akses desktop jarak jauh berbasis browser kepada karyawan.Synology menyatakan pemilik lama maupun baru router RT1900ac, RT2600ac, dan MR2200ac dapat mengaktifkan lisensi Client VPN Access dan Site-to-Site VPN tanpa biaya tambahan selamanya.Synology merupakan perusahaan teknologi yang selama ini dikenal sebagai penyedia perangkat network attached storage (NAS). Dalam perkembangannya, mereka menyediakan perangkat infrastruktur jaringan serta platform berbagi data dan kolaborasi berbasis cloud.