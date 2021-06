Duh, Ribuan Orang Tolak Jeff Bezos Balik ke Bumi, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Orang terkaya di dunia Jeff Bezos akan melakukan perjalanan ke luar angkasa pada Juli Mendatang. Bezos akan melakukan perjalanan ke orbit bulan menggunakan pesawat New Shephard yang dikembangkan oleh perusahaan ruang angkasa pribadinya, Blue Origin.Namun, jelang penerbangan bersejarah bersejarah tersebut muncul petisi unik. Petisi tersebut berjudul “Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth” (Petisi menolak Jeff Bezos kembali ke Bumi).Petisi tersebut dibuat oleh Jose Ortiz dan ditujukkan kepada Blue Origin. Dalam keterangan petisi tersebut Jose menyamakan Jeff Bezos dengan sosok villain (penjahat) Lex Luthor dalam komik buatan DC.“Jeff Bezos sebenarnya adalah Lex Luthor, menyamar sebagai pemilik toko ritel online yang sangat sukses. Namun, dia sebenarnya adalah penguasa jahat yang sangat menginginkan dominasi global,” tulis Ortiz seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 17 Juni 2021.Sang empu yang membuat petisi itu pun juga menyebut mantan bos Amazon tersebut telah bekerja dengan Epsteins dan Knights Templar, serta Freemason. Mereka menurut Ortiz bekerja sama untuk mendapatkan kendali seluruh dunia.“Miliuner tidak seharusnya ada di Bumi atau di ruang angkasa,” lanjut Ortiz.(Foto: Change.org)Petisi tersebut kini telah ditandatangani lebih dari 12 ribu orang. Selain petisi yang dibuat Ortiz, beredar pula petisi yang sama dengan keterangan "Miliuner tidak seharusnya ada di Bumi atau di ruang angkasa. Tapi, jika mereka memutuskan yang terakhir (ada di ruang angkasa), mereka harus tinggal di sana," tulis Ric pembuat petisi.Melansir laman Observer, Bezos mengumumkan di media sosial pekan lalu bahwa ia menuju ke luar angkasa sebagai penumpang pertama Blue Origin untuk perjalanan suborbital singkat dengan New Shepard.“Sejak saya berusia lima tahun, saya bermimpi bepergian ke luar angkasa,” katanya di Instagram-nya.“Jika Anda melihat bumi dari luar angkasa, itu mengubah Anda. Ini mengubah hubungan Anda dengan planet ini, dengan umat manusia. Itu satu bumi.”Bezos dan saudaranya akan terbang dari Texas pada 20 Juli. Blue Origin juga melelang tempat ketiga di roket. Banyak warga tertarik ikut melakukan perjalanan 10 menit itu. Hingga kini penawaran telah mencapai USD 2,8 juta dengan hampir 6.000 peserta dari 143 negara. APTN.(ACF)