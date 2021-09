iOS 15 Sudah Ada di Indonesia, Ini Daftar iPhone yang Kebagian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sistem operasi mobile terbaru Apple, iOS 15 resmi tersedia di Indonesia, bersamaan dengan ketersediaan iPadOS 15 dan watchOS 8 di Tanah Air. Sejumlah model iPhone dipastikan akan mendapatkan update ke sistem operasi terbaru ini.Selain lini iPhone 13 yang terdiri dari iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max, model lain yang juga akan menerima update sistem operasi baru ini yaitu iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max.Model lainnya termasuk iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE generasi pertama, iPhone SE generasi kedua, dan iPod touch generasi ketujuh.Apple merilis iOS 15 via Over-The-Air (OTA), dan mengusung ukuran yang tergolong besar. Karenanya, pengguna iPhone disarankan untuk mengunduh update ini via Wi-Fi dan dengan baterai perangkat dalam kondisi penuh.Untuk mengunduh iOS 15 ini, pengguna perlu membuka aplikasi Settings atau Pengaturan di ponsel, lalu pilih General atau Umum, kemudian Software Update atau Pembaruan Perangkat Lunak, dan tekan Download dan Install setelah muncul iOS 15.Setelahnya, pengguna hanya perlu menunggu proses update hingga selesai. Sebagai informasi, iOS 15 mengusung pembaruan pada sejumlah fitur yang melengkapinya, termasuk Facetime, Messages dan Memoji, Notifikasi, Safari, Focus, Live Text, Spotlight, Weather, Maps, dan Health.Fitur Facetime mengusung sejumlah pembaruan, termasuk dukungan Spatial Audio sehingga dalam panggilan FaceTime Grup, suara terdengar seperti berasal dari arah posisi orang tersebut di layar. Pembaruan ini dapat dinikmati pada iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR atau model lebih baru.Pembaruan lainnya yaitu isolasi suara, berkat mode mikrofon baru berteknologi Machine Learning pembelajaran, mampu menghilangkan kebisingan latar belakang dan memprioritaskan suara pengguna. Pembaruan ini dapat dinikmati pada iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR atau model lebih baru.Untuk fitur Messages dan Memoji, pembaruan yang dihadirkan iOS 15 termasuk Shared with You, bagian baru yang muncul di Foto, Safari, Apple News, Musik, Apple Podcast, dan app Apple TV, menampilkan foto, artikel, musik, dan konten lain yang dibagikan oleh teman dan keluarga di Messages.Sementara itu, Memoji menghadirkan lebih banyak cara bagi pengguna untuk mengekspresikan diri mereka dengan hiasan kepala warna-warni, lebih banyak gaya kacamata, dan opsi aksesibilitas baru termasuk implan koklea, tabung oksigen, dan soft helm.Stiker memoji dapat disesuaikan dengan lebih dari 40 pilihan pakaian dan sembilan pose stiker baru termasuk shaka, lambaian tangan, dan lain-lain.