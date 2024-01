Lenovo Indonesia Pamer Perangkat untuk Gaming dan Produktivitas

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Lenovo memiliki serangkaian produk gaming yang dapat mendukung pengalaman gaming selama liburan atau untuk menemani waktu gaming menjadi semakin menarik, baik ketika pengguna liburan di rumah saja atau dibawa untuk travelling.Bagi pengguna yang ingin mengisi liburan di rumah sambil memaksimalkan gaming experience mereka, Lenovo telah menghadirkan Legion 9i, yaitu laptop gaming yang terintegrasi dengan Liquid-Cooling system serta dilengkapi dengan prosesor Intel Core i9-13980HX Generasi ke-13 yang dapat mendukung performa yang tergolong cukup maksimal.Hadirnya chip AI canggih Lenovo LA-2 yang terdapat di Legion 9i, mampu mengalokasikan daya antara CPU dan GPU, memastikan performa optimal untuk berbagai game dan aplikasi. Keselarasan teknologi ini menghasilkan permainan yang lebih lancar dan pengalaman gaming yang lebih mendalam, yang menegaskan komitmen Lenovo Legion terhadap keunggulan produknya.Selain Legion 9i, Lenovo juga menyediakan LOQ Series sebagai pilihan yang lebih efisien bagi para gamer pemula. LOQ sendiri merupakan sebuah PC yang dirancang untuk bermain game, dan produktivitas.Terdapat dua pilihan yang didukung dengan AMD Ryzen 7 dan Intel Core i7 - Generasi ke-13 serta kipas yang mampu mendukung dan memastikan pendinginan ketika sedang digunakan untuk bermain game.Bagi para pecinta game yang tidak ingin melewatkan momen gaming walaupun sedang traveling atau sedang bepergian, Lenovo baru saja meluncurkan Legion Go. Didukung dengan kekuatan gaming PC Windows ke dalam bentuk konsol genggam, perangkat ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen Z1 Series yang menghidupkan game di layar Lenovo PureSight Gaming Display 8,8 inci, dirancang untuk bermain game di manapun dan kapanpun.Rangkaian Lenovo Legion ini, yakni LOQ, Legion Go dan Legion 9i dapat langsung dimiliki melalui kanal pembelian offline (Lenovo Exclusive Store) maupun online (Tokopedia, Shopee, dan Blibli) mulai dari Desember 2023.Legion Go hadir dengan harga mulai dari Rp13.499.000, Legion 9i hadir dengan harga mulai dari Rp76.999.000, serta LOQ dengan harga mulai dari Rp.18,499,000.