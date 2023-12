Huawei Perkuat Kolaborasi, Sukseskan Transformasi Digital dalam Menopang Visi Indonesia Emas 2045

Advertisement

Kolaborasi Ciptakan Konektivitas Modern di Indonesia

Huawei Cloud Pasok Energi Positif Bagi Proses Bisnis

Sinergi Huawei, Pemerintah dan Dunia Pendidikan Sukseskan Transformasi Digital

Komitmen Huawei Terapkan Teknologi Ramah Lingkungan

Huawei kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jalinan sinerginya dengan para pemangku kepentingan guna menyukseskan transformasi digital untuk menopang visi Indonesia Emas 2045.Penegasan komitmen kerja sama ini menjadi tonggak utama penyelenggaraan Huawei Media Camp 2023 di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka memperkuat jalinan sinergi tersebut, kegiatan ini melibatkan lebih dari 30 pemimpin redaksi dan editor senior, seluruh lini bisnis Huawei, serta berbagai mitra strategis, termasuk perwakilan dari dunia bisnis yakni perusahaan daur ulang urban GEM, Co, LTD, dan PT Surya Daya Indonesia. Selain itu, turut hadir perwakilan dari asosiasi industri, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Telkom University."Selama lebih dari 23 tahun beroperasi di Indonesia, Huawei telah membangun kerja sama sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan – pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan media, demi mendukung kesuksesan transformasi digital dan tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 yang mengokohkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia,” kata Guo Hailong, CEO Huawei Indonesia kepada peserta yang hadir di Purukambera Hall, Hotel Kambaniru, Waingapu, Sumba Timur, Sabtu (9/12/2023).Melalui inovasi teknologi dan layanan yang terus dikembangkan oleh seluruh lini bisnis Huawei, dari grup bisnis Carrier Network, Enterprise, Consumer, Cloud, hingga Digital Power, Huawei akan terus turut berkontribusi memajukan Indonesia bersama-sama dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan.“Selaras dengan komitmen global Huawei, kami mengundang dan melibatkan para mitra dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama meletakkan fondasi yang kokoh untuk penguatan ekonomi digital. Upaya ini mencakup percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui utilisasi teknologi, memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik, membina kompetensi talenta digital untuk menjembatani kesenjangan digital, serta memupuk kolaborasi untuk menjajaki peluang-peluang di masa depan," lanjutnya.Konektivitas digital dan modern menjadi krusial dalam menyongsong era 5.0, di mana peran koneksi internet tak hanya membantu proses komunikasi, tetapi juga menunjang keterhubungan pada infrastruktur fisik. Percepatan implementasi 5G menjadi fokus Huawei dalam mendukung proses transformasi digital di banyak negara.Keunggulan Huawei dalam teknologi 5G telah membantu pembangunan jaringan 5G di 10 kota teratas di dunia dalam hal kecepatan koneksi jaringan. Selain itu, Huawei juga telah bekerja sama dengan 400 operator selular di seluruh dunia dalam menyediakan produk data storage dan solusi cerdas berbasis 5G. Pembangunan konektivitas 5G yang dilakukan Huawei telah menjadi urat nadi bagi kehidupan penduduk dari 700 smart city yang tersebar di lebih 100 negara dan regional.Di Indonesia, Huawei bersama Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Telkomsel berkolaborasi membangun jaringan 5G di Solo Technopark. Kolaborasi pembangunan jaringan 5G di Solo Technopark dilaksanakan berbarengan dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi yang melibatkan seluruh ekosistem digital di tanah air untuk mengeksplorasi 5G live use case terintegrasi sekaligus membahas mengenai perkembangan 5G terkini di seluruh dunia dalam hal penerapan jaringan, pengembangan pengguna, pembangunan ekosistem, pengalaman digital, aplikasi industri, dan nilai bisnis.Selain jaringan 5G, Huawei juga memberikan dukungan pada jaringan Kereta Cepat Whoosh untuk menciptakan konektivitas modern bagi masyarakat urban di dua kota utama yakni, Jakarta dan Bandung. Dukungan ini dapat menjadi use case 360 yang tepat menggambarkan kontribusi besar Huawei terhadap ekspansi infrastruktur pemerintah yang mampu menciptakan efek multiplier bagi perekonomian nasional.Pada proyek KA Cepat Whoosh, Huawei dan China Railway Signal and Communications (CRSC) berkolaborasi untuk membangun jaringan komunikasi berteknologi nirkabel di frekuensi 900 Mhz, sistem transmisi persinyalan serta data center untuk menunjang operasional di KA Cepat Whoosh yang memiliki jalur sepanjang 142,3 kilometer.Xu Kaihuwa, Chairman of GEM mempresentasikan perkembangan bisnis GEM di bidang daur ulang urban.Kehadiran Huawei Cloud disambut sangat positif di Indonesia. Dengan berbagai keunggulan teknologi majunya, Huawei Cloud mampu menjadi solusi terdepan bagi berbagai sektor industri, seperti industri media, jasa keuangan, energi, pendidikan, layanan kesehatan hingga telekomunikasi.Huawei Cloud yang terintegrasi dengan data center mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi. Ini merupakan keunggulan utama Huawei Cloud yang telah dinikmati oleh para pengguna di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.Data center 3AZ yang mengintegrasikan solusi cloud, komputasi tingkat tinggi, penyimpanan, jaringan, dan solusi daya digital yang ramah lingkungan. Data center dari Huawei ini dapat digunakan sebagai solusi digital oleh berbagai sektor industri di Indonesia untuk mendukung operasional rutinnya. Salah satu industri yang saat ini telah memanfaatkan data center 3AZ adalah industri media.Di wilayah Asia Tenggara, bisnis Huawei Cloud telah bertumbuh 20 kali lipat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, menjadikan Huawei Cloud sebagai salah satu penyedia komputasi awal dengan laju pertumbuhan tercepat di wilayah tersebut. Berdasarkan Data IDC, Huawei Cloud menempati peringkat ke-4 di pasar cloud public IaaS di Asia Tenggara, dengan menggenggam pangsa pasar sebesar 3,5%, terbesar di antara penyedia cloud asal Tiongkok.Saat ini, Huawei Cloud memiliki Availability Zones (AZs) terbanyak di Asia Tenggara, dengan total 14 AZs di 11 negara. Tak hanya itu, Huawei Cloud berencana untuk meluncurkan tiga AZs di Manila, Filipina pada bulan Desember tahun ini. Pada saat itu, Huawei Cloud akan memiliki 21 pusat data AZs di Asia Tenggara, jumlah terbanyak di antara penyedia layanan cloud.Transformasi digital mutlak mesti dijalankan oleh setiap negara, termasuk Indonesia, Huawei berinisiatif mempererat jalinan kemitraan dengan pemerintah dan dunia pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempersiapkan talenta digital yang kelak menjadi pengguna solusi TIK di tengah masyarakat yang kian teknologi sentris.Selama satu tahun terakhir, Huawei Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder pemerintahan, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta Kantor Staf Presiden, guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi talent digital menyongsong era digital 5.0 serta mengantisipasi potensi ancaman serangan siber.Untuk menjamin pemanfaatan teknologi bagi semua orang tanpa terkecuali, Huawei juga fokus memperluas jangkauan konektivitas hingga ke daerah-daerah terpencil guna menciptakan kesetaraan digital. Upaya ini diimbangi dengan proses peningkatan kapasitas dan wawasan digital SDM Indonesia.Dalam pengembangan SDM digital, Huawei bergerak berdasarkan komitmen 'I Do' yang menargetkan terciptanya 100 ribu insan Indonesia tanggap digital melalui sejumlah pelatihan dan sertifikasi hingga 2025. Saat ini, Huawei telah melatih lebih dari 93 ribu orang. "Huawei optimistis dapat menjangkau 100 ribu talenta digital satu tahun lebih cepat dari target," ungkap Guo Hailong, CEO Huawei Indonesia.Untuk membantu pemerintahan dunia menekan dampak perubahan iklim, Huawei juga berkomitmen penuh dalam menggunakan solusi dan produk daya digital ramah lingkungan guna mengurangi jejak karbon pada operasi internal maupun para mitranya. Secara global, solusi TIK terintegrasi Huawei telah berkontribusi pada penghematan daya listrik hingga 400 juta kWh dan memangkas emisi karbon sekitar 140 ribu ton.Sementara itu, bisnis Huawei Digital Power telah membantu para mitranya menghasilkan 695,1 miliar kWh energi bersih dan menghemat pemakaian listrik sebesar 19,5 miliar kWh. Komitmen ini telah berimbas positif terhadap penurunan emisi karbon hingga 340 juta ton, setara dengan menanam 470 juta pohon.