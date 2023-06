Logitech Hadirkan Jajaran Seri MX Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Logitech mengumumkan jajaran seri MX terbaru, terdiri dari MX Key S Combo, MX Key S, MX Key S, dan MX Anywhere 3S. Logitech mengklaim jajaran perangkat ini dirancang untuk pengguna profesional."Seri MX atau seri master ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna menemukan alur kerja mereka hingga tenggelam dalam proses kreatif yang mereka lakukan serta menemukan keseimbangan antara tantangan dan keterampilan individu," ujar General Manager MX Business Logitech Anatoliy Polyanker.Polyanker menyebut bahwa produk terbaru dalam seri master ini dilengkapi dengan fitur Smart Actions dalam Options+, dirancang untuk pengguna yang menginginkan presisi, kecepatan, dan kenyamanan agar dapat mencapai kinerja optimal serta merasakan kepuasan dalam menggunakan produk.Logitech mengklaim Smart Actions di aplikasi Logi Options+ memberikan pengguna kemampuan untuk menghindari tindakan berulang dengan mengotomatisasi sejumlah pekerjaan dengan hanya menekan satu tombol.Sementara itu, Logitech mengklaim bahwa MX Keys S adalah keyboard wireless tercanggih dari seri MX, menawarkan pengalaman magnetik yang cepat dan lancar, dengan tombol yang dirancang untuk menyesuaikan ujung dari pengguna, dengan desain nyaman.MX Keys S juga dilengkapi pencahayaan pintar, berkemampuan mendeteksi pergerakan saat tangan mendekat untuk menerangi keyboard, dan secara otomatis menyesuaikan cahaya dengan kondisi penerangan ruangan.Saat ini, lanjut Logitech, fitur ini dapat dipersonalisasi melalui aplikasi Logi Options+. MX Keys S tersedia dalam warna Graphite dan Pale Gray, dan memiliki tiga tombol shortcut baru yaitu tombol talk to text, mute/unmute microphone dan tombol emoji.Sedangkan MX Anywhere 3S merupakan mouse nirkabel dengan dukungan roda MagSpeed Electromagnetic. Mouse ini ditujukan untuk pengguna profesional yang mencari performa, portabilitas, dan kenyamanan.Selain itu, mouse ini juga didukung teknologi Silent Click dan dilengkapi dengan sensor optik 8.000 DPI, diklaim berkemampuan melacak hampir semua permukaan, termasuk kaca.Logitech juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan dunia yang berdampak positif terhadap iklim dengan bekerja secara aktif untuk mengurangi jejak karbon melalui desain produk seri terbaru MX.Bagian plastik pada MX Keys S, MX Keys S Combo, dan MX Anywhere 3S menggunakan plastik daur pasca-konsumen yang bersertifikasi (PCR) dengan memanfaatkan plastik bekas dari elektronik konsumen lama.Logitech menjelaskan bahwa MX Keys S memanfaatkan plastik bekas dari elektronik konsumen lama sebesar 11 persen, MX Master 3S sebesar 22 persen, dan MX Anywhere 3S sebesar 61 persen.MX Keys S, MX Keys S Combo, dan MX Anywhere 3S telah tersedia di Indonesia sejak tanggal 31 Mei 2023. Logitech menawarkan MX Keys S seharga Rp2.249.990, MX Keys S Combo seharga Rp3.451.000, dan MX Anywhere 3S seharga Rp1.399.990.