Bermain Game Tidak Selalu Negatif, Ini 5 Manfaatnya

Jakarta: Ketika bertanya kepada anak mengenai apa kegiatan favorit mereka, bermain game terutama game online mungkin menjadi salah satu jawaban yang paling umum. Bukan hal yang aneh jika setiap anak memiliki game favorit yang berbeda-beda.Terkadang, ada anggapan negatif bahwa bermain game bisa menyebabkan anak kecanduan, sehingga anak sering kali membuang-buang waktu tanpa manfaat. Padahal tidak selalu bermain game itu menyebabkan hal-hal yang negatif.Misalnya ketika bermain arcade game di arena permainan keluarga, terdapat manfaat tersendiri yang bisa didapatkan oleh anak. Selain membuat quality time jadi lebih fun, beberapa penelitian menyebutkan kalau bermain game sebenarnya bisa menghasilkan dampak positif bagi perkembangan anak.Apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh anak dengan bermain game? Berikut pembahasan yang dikutip dari beberapa sumber.Kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem-solving menjadi skill yang perlu diasah oleh anak sejak dini. Dalam tulisan berjudul ‘Media and Attention, Cognition, and School Achievement’ yang dipublikasikan di National Library of Medicine, peneliti membuktikan bahwa bermain video game dapat meningkatkan kemampuan problem solving.Misalnya ketika anak bermain arcade game di arena permainan seperti Timezone, anak akan dilatih untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka temui sambil belajar menyusun strategi serta mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah pun dapat terasah dari sini.Di usia dini, penting juga bagi anak untuk mulai membiasakan diri membaca. Tidak perlu menggunakan cara yang rumit dan membosankan, bermain game bisa jadi salah satu kegiatan yang mendorong kemampuan membaca anak!Peneliti dari University of Trento, University of Geneva, the University of Paris (LaPsyDÉ, CNRS) dan the University of Bolzano dalam tulisan yang dipublikasikan di Nature Human Behaviour menyebutkan bahwa manfaat ini terutama bisa didapatkan lewat game jenis action, yang umumnya melibatkan kemampuan anak untuk menyerap informasi, mengontrol gerakan mata, dan memfokuskan perhatian pada teks yang muncul di game.Dalam buku berjudul Pahami Gaya Belajar Anak! yang ditulis Andri Priyatna, kecerdasan visual-spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dunia visual secara akurat.Dilansir dari Kemenkes, anak yang memiliki jenis kecerdasan ini sangatlah unggul dalam memvisualisasikan sesuatu serta menafsirkan gambar, grafik, dan mengenali berbagai pola, menggambar dan melukis, serta menikmati seni visual.Hampir semua arcade game di pusat permainan keluarga memiliki tampilan visual yang beragam, entah dari tampilan lampu atau grafis yang memikat mata. Dengan menawarkan permainan arcade game yang sesuai untuk anak anda, anak pun akan dilatih untuk memahami berbagai tampilan visual yang hadir di dalamnya.Khawatir anak jadi ‘mager’ gara-gara bermain game? Jangan salah, beberapa jenis game yang ada di pusat permainan keluarga justru dapat membantu anak dalam meningkatkan koordinasi tubuh, misalnya arcade game jenis olahraga atau permainan ritmik.Bermain game dance seperti Pump it Up atau Dance Rush Stardom atau malah bermain basket seperti Hypershoot anak bisa lebih aktif dan fungsi sistem koordinasi tubuh juga terlatih dan berdampak pada kecerdasan anak.Bermain game arcade juga membuat anak jadi makin dekat dengan teknologi. Malah ketika bermain game arcade yang mengadopsi teknologi terkini seperti virtual reality (VR), anak anda bisa melupakan gadgetnya karena dapat menikmati kecanggihan teknologi.Banyak arena permainan keluarga yang menawarkan game terkini seperti di Timezone yang memiliki video games VR Hologate, dimana ketika kita bermain video games tersebut, kita seolah dibawa ke dimensi lain untuk untuk melawan invasi alien, menjadi bajak laut, atau menyelamatkan diri dari serangan zombie.Selama masih berada di bawah pengawasan orang tua, anak akan dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, salah satu cara yang tepat untuk memperkenalkannya adalah lewat berbagai arcade game yang sesuai dengan usia anak serta memiliki nilai edukatif.Sebagai wahana permainan yang family-friendly, Timezone Indonesia mengklaim memiliki beragam jenis permainan yang cocok untuk anak-anak. Seperti yang tersedia di Timezone Summarecon Serpong, mereka menyediakan lebih dari 130 jenis mesin video games yang siap menemani masa liburan sekolah anak-anak.Kemudian ada arena laser tag pertama di Indonesia, dan lintasan casual bowling yang bisa dimainkan oleh siapa saja. Untuk yang suka mengejar ketegangan, bisa ,mencoba bermain VR Hologate untuk masuk ke dunia fantasi dan bermain bersama teman-teman.