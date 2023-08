Nvidia Gandeng Ekosistem Bentuk Aliansi Konten 3D

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Resmi, Pixar, Adobe, Apple, Autodesk, dan juga Nvidia, serta Joint Development Foundation (JDF) mengumumkan Alliance for OpenUSD (AOUSD) agar bisa mendorong standarisasi teknologi Universal Scene Description milik Pixar. Ini menjadi sebuah gebrakan yang cukup berdampak dalam dunia hiburan, terkhusus grafis tiga dimensi.Aliansi ini secara dasar diciptakan agar bisa berupaya untuk menstandarkan ekosistem 3D dengan memajukan kemampuan OpenUSD, sekaligus mempromosikan interoperabilitas yang lebih besar dari alat dan data 3D.Selain itu, aliansi ini akan memungkinkan para pengembang dan pembuat konten untuk lebih mudah menyusun dan mensimulasikan proyek 3D dengan skala yang besar untuk membangun berbagai produk dan layanan 3D.Diciptakan oleh Pixar Animation Studio, OpenUSD sendiri merupakan sebuah teknologi deskripsi adegan 3D yang akan memberikan kinerja yang tergolong kuat di seluruh alat dan data, hingga alur kerja yang diterapkan.OpenUSD sendiri memang sudah dikenal karena kemampuannya untuk menangkap ekspresi secara kolaboratif dan menyederhanakan produk sinematik, kekuatan, dan juga fleksibilitas.Oleh karena itu, bisa dikatakan OpenUSD digandang-gandang menjadi sebuah platform konten yang lebih ideal untuk memenuhi kebutuhan industri dan aplikasi baru lainnya.Kemudian, aliansi ini sendiri akan mengembangkan spesifikasi tertulis yang rinci fitur-fitur OpenUSD, sehingga akan memungkinkan sebuah kompatibilitas yang lebih besar dan adopsi, serta implementasi yang jauh lebih luas lagi. Perlu diketahui juga, hal ini memungkinkan penyertaan oleh badan-badan standar lain ke dalam spesifikasi mereka.JDF Linux Foundation ini memang secara khusus dipilih dalam menaungi proyek ini, karena mereka sudah dipercaya dalam mengembangkan spesifikasi OpenUSD secara terbuka, efisien, dan pastinya selalu menjunjung istilah efektif.AOUSD akan menyediakan forum utama yang akan digunakan untuk pendefinisian kolaboratif dalam peningkatan teknologi oleh industri yang lebih besar. Kemudian, aliansi juga akan mengundang berbagai perusahaan dan organisasi untuk bergabung dalam membentuk masa depan dari OpenUSD itu sendiri.“Universal Scene Description yang sudah diciptakan oleh Pixar merupakan sebuah fondasi dari teknologi pipeline animasi yang tergolong cukup canggih. OpenUSD memang sudah didasari pada sebuah penelitian dan penerapan selama bertahun-tahun dalam pembuatan film Pixar” ucap Steve May, Chief Technology Officer Pixar and Head of AOUSD.“Kami membuka proyek ini pada 2016, dan OpenUSD sendiri sudah memberikan pengaruh yang luas di luar film, efek visual, dan juga animasi. Dengan pengumuman ini, AOUSD akan memberikan tanda untuk langkah selanjutnya dalam memberikan sebuah evolusi yang berkelanjutan dari OpenUSD. Kemudian, OpenUSD akan menjadi sebuah teknologi dan sebagai standar internasional,” lanjutnya.AOUSD juga akan menyediakan forum utama untuk definisi kolaboratif peningkatan teknologi oleh industri yang lebih besar. Aliansi ini mengundang berbagai perusahaan dan organisasi untuk bergabung dan berpartisipasi dalam membentuk masa depan OpenUSD."Universal Scene Description diciptakan di Pixar dan merupakan fondasi teknologi dari pipeline animasi canggih kami," kata Steve May, Chief Technology Officer di Pixar dan Ketua AOUSD.Kemudian, OpenUSD sendiri juga akan sangat membantu dalam mengembangkan pengalaman Augmented Reality (AR) untuk pembuatan karya yang selalu melibatkan seni.Hadirnya OpenUSD maka secara tidak langsung akan membuat semua hal yang berbau komputasi dan seni selalu berkesinambungan dan saling melengkapi, ini sudah dikatakan oleh Mike Rockwell, Apple Vice President of the Vision Product Group.