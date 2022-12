Ini 3 Game Buatan Developer Lokal Alumni Google Indie Games Accelerator 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Singapura: Google Play, divisi industri game milik Google kemarin telah mengumumkan kelulusan sejumlah developer atau studio game dari program Indie Games Accelerator (IGA) 2022.Sebelumnya mereka telah menjalani pelatihan online dan bimbingan dari pakar industri global selama 10 minggu. Di acara ini juga hadir 30 studio game dari seluruh dunia, mereka berkesempatan untuk bertemu dan mencoba karya satu sama lain pada Demo Day.Di antara peserta ada tiga studio game asal Indonesia yang juga menjadi lulusan Indie Games Accelerator (IGA) 2022 di antaranya adalah Gambir Studio, Eternal Dream Studio, dan Rigged Box Softworks.Gambir Studio atau dikenal juga dengan nama PT Cahaya Usaha Mandiri merupakan developer game asal Indonesia yang berdiri sejak Agustus 2016. Mereka sendiri telah merilis 13 game mobile sejak tahun 2016.Di Indie Games Accelerator (IGA) 2022, Gambir Studio mengajukan game yang saat ini sudah tersedia di Google Play Store yaitu Selera Nusantara: Chef Story. Game ini menawarkan genre casual, pemain diajak meramu dan menyajikan santapan khas Indonesia dalam tampilan yang apik.Developer lokal lainnya yaitu Eternal Dream Studio membawakan game terbaiknya di Indie Games Accelerator (IGA) 2022 yaitu The Sun Shines Over Us. Di sini ditawarkan game visual novel dengan konten yang dalam.The Sun Shines Over Us mengisahkan kehidupan seorang pelajar SMA di Indonesia yang memiliki masalah dengan sosial dan mentalnya. Pemain akan diajak membangun empati sekaligus menelusuri solusi atas permasalahan tersebut.Eternal Dream Studio merupakan studio game lokal yang berbasis di Lampung dna berdiri sejak tahun 2017. Tentu saja keberhasilan mereka mengikuti dan lulus dari program Indie Games Accelerator (IGA) 2022 adalah sebuah prestasi yang membanggakan.Terakhir, ada studio game Rigged Box Softworks yang menjagokan game buatannya yaitu Wangan Dorifto: Arcade Drift. Di sini ditampilkan game balapan drifting keren dengan latar kota Tokyo yang futuristik. Mereka merupakan studio game indie yang berbasis di Surakarta, Jawa Tengah dan berdiri sejak tahun 2016.