Solusi RFID Bisa Tambah Efisiensi dan Hasil Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Zebra Technologies mengumumkan bahwa BE Switchcraft telah mengadopsi solusi radio frequency identification (RFID) dari Zebra untuk meraih visibilitas real-time dari proses produksi dan data keuangan.Berkantor pusat di Adelaide, Australia, BE Switchcraft adalah produsen terkemuka di industri switchboard listrik sesuai pesanan (custom) yang biasa dipakai di bangunan-bangunan besar seperti gedung Parliament House di Canberra, Adelaide Convention Centre, dan Stadion Sepak Bola Port Moresby.Setiap switchboard dibuat sesuai permintaan pelanggan berdasarkan kebutuhan pada proyek bangunan masing-masing, sehingga switchboard ini menjadi komponen yang sangat penting.Dengan demikian, BE Switchcraft harus terus mengabarkan perkembangan pembuatan switchboard kepada para pelanggan.Dengan bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat, proses pelacakan manual yang dilakukan BE Switchcraft tidak dapat lagi mengikuti peningkatan beban kerja. Perusahaan ini harus meningkatkan proses pelacakan melalui otomatisasi sehingga dapat memberikan update secara lebih tepat waktu dan akurat.“Kami membutuhkan visibilitas real time untuk melihat apa yang berlangsung di jalur produksi kami,” ucap Anthony Spadavecchia, Managing Director, BE Switchcraft.“Kami memulai dengan proses manual yang tidak efektif karena data yang dikumpulkan dengan cepat menjadi usang, bahkan sebelum kami dapat menganalisanya. Kami kemudian melakukan upgrade ke solusi pemindaian barcode.""Meskipun bermanfaat, solusi pemindaian dengan barcode membutuhkan staf yang melakukan pemindaian switchboard dan dokumen penyertanya secara fisik, sehingga tidak sepenuhnya optimal untuk alur kerja produksi kami. Untuk melanjutkan laju pertumbuhan yang cepat, kami perlu menemukan mitra inovatif yang bisa membantu kami menerapkan solusi yang lebih baik lagi.”Untuk meningkatkan berbagai proses di BE Switchcraft, mitra bisnis Zebra PartnerConnect, Datanet, telah memperkenalkan solusi RFID, yang meliputi FX9600 Fixed RFID readers dari Zebra, yang dilengkapi dengan antena RFID yang kompatibel dengan Zebra dan printer label RFID.Solusi ini membantu tim BE Switchcraft mendapatkan visibilitas real time ke setiap tahap proses produksi switchboard mereka. Data yang dikumpulkan terintegrasi dengan solusi MYOB enterprise resource planning (ERP) dari BE Switchcraft untuk memberikan update yang berharga mengenai status setiap proyek dan data finansial terkait proyek yang sedang berjalan.“Kami bekerja sama dengan BE Switchcraft untuk benar-benar memahami tantangan mereka sebelum merekomendasikan solusi RFID Zebra, dan kemudian membantu implementasinya,” ucap Steve Jenkins, State Manager/RFID Consultant, Datanet.“Dengan adanya solusi pengambilan data otomatis yang bisa diandalkan ini, BE Switchcraft sekarang bisa memiliki diferensiasi yang lebih baik di mata para pelanggan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis mereka yang pesat,” kata Tom Christodoulou, Sales Vice President of Australia and New Zealand, Zebra Technologies.