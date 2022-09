Indosat HiFi Meluncur, Layanan Internet Kabel Kecepatan 100Mbps, Ini Paket dan Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indosat Ooredoo Hutchison resmi meluncurkan layanan internet kabel yang menyasar konsumen rumahan.Indosat HiFi secara resmi diperkenalkan sebagai layanan Fiber to The Home atau FTTH, ikut meramaikan layanan dari operator lainnya seperti XL Home dan Indihome. Layanan ini juga oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Auditorium KPPTI, Gedung Indosat Jakarta."Kami berharap pelanggan bisa menikmati pengalaman mengesankan, sejalan dengan komitmen kami dalam memberikan layanan kelas dunia bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan digital," ujar President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, di Jakarta, Jumat 9 September 2022.Sebelumnya IOH telah memiliki layanan serupa yang sudah tidak beroperasi, Indosat GIG, yang fokus menyediakan jaringan internet kabel di gedung pencakar langit seperti apartemen dan perkantoran.Indosat HiFi menargetkan pemenuhan permintaan masyarakat akan kebutuhan internet atau digital yang terus meningkat. Sebagai layanan fixed broadband, ia tidak menerapkan kebijakan FUP.Untuk ketersediaan jaringan, pihak Indosat mengatakan saat ini baru tersedia di wilayah Jabodetabek. Penambahan perluasan jaringan ke depan akan menggandeng mitra penyedia jaringan, dan targetnya memiliki 25 ribu pelanggan hingga akhir 2022.Dalam demonstrasi kecepatan saat peluncuran, Indosat HiFi diklaim mampu menghadirkan kecepatan download hingga 100Mbps dan kecepatan upload hingga 110Mbps.Indosat HiFi menyediakan tiga pilihan paket bulanan, dengan harga menyesuaikan kemampuan terhubung ke sejumlah perangkat. Paket pertama ada HiFi 30 menawarkan koneksi 30Mbps untuk lima sampai tujuh perangkat dengan harga Rp245 ribu per bulan.Lalu HiFi 50 punya kecepatan 50Mbps untuk 8-12 perangkat, harga Rp 275 ribu per bulan.Paket tertinggi ada HiFi 100, dengan kecepatan koneksi 100Mbps terhubung ke 16-20 perangkat harga Rp 345 ribu per bulan.