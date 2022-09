Samsung Luncurkan Televisi Pintar Desain Modern, Sesuaikan Kepribadian Pengguna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tidak hanya di kategori smartphone, Samsung juga terus berinovasi di produk home appliance salah satunya televisi. Perangkat ini didesain tidak hanya pintar tapi menyesuaikan selera penggunanya, mulai dari ukuran, resolusi layar, fitur, hingga kecocokan dengan interior ruangan.“Rangkaian Samsung Lifestyle TV menggabungkan desain dan teknologi untuk menghadirkan pengalaman TV terbaik yang cocok dengan gaya hidup unik masing-masing penggunanya,” ujar Head of TV Product Marketing, Samsung Electronics Indonesia, Fomalhaut Sundamen.Di model pertama adalah seri The Serif. Samsung mengklaim model tersebut cocokuntuk mereka yang menyukai home office tenang, bak sebuah ruang kerja atau perpustakaan lengkap dengan koleksi buku pribadi serta lampu baca yang hangat.Di sini ada detachable stand yang membuat The Serif bisa dipindahkan, diletakan di mana saja dengan berbagai angle. Mode ambient membuat layarnya tidak mati saat tidak digunakan tapi menampilkan jam, galeri, foto, hingga gambar yang membuatnya menyerupai lukisan.Di sini juga disediakan fitur NFC on TV untuk terhubung ke aplikasi streaming di ponsel dna lainnya lewat fitur Smart Hub. The Serif juga menyajikan visual layar QLED resolusi 4K.Model lain yaitu The Frame untuk mereka yang menyukai karya seni dan ingin interior ruangan yang artsy. Televisi ini punya fitur Bezel The Frame yaitu membuat tepi layar bisa dikustomisasi sehingga memiliki tone warna senada dengan interior ruangan.The Frame juga mendukung fitur rotation untuk memiliki orientasi tampilan yaitu vertikal maupun horizontal dengan menambahkan aksesori Rotating Stand dan Rotating Wall Mount.Model ketiga yaitu The Sero yang dirancang untuk mereka penikmat konten media sosial dan berijwa muda. Samsung mendesain televisi ini untuk bisa mendukung format vertikal serta dengan mudah terhubung ke aplikasi mobile dari ponsel.The Sero juga secara otomatis bisa berputar mengatur orientasi sesuai dengan format konten di smartphone yang ditampilkan atau mirroring ke televisi. Tidak ketinggalan ada fitur speaker premium 4.1Ch untuk menghasilkan kualitas audio yang powerful.Terakhir yaitu seri The Freestyle yang tampil sebagai proyektor portabel. Di sini disajikan kemampuan untuk menyajikan gambar dari aplikasi di smartphone ke dinding mauapun langit rumah. The Freestyle bisa memproyeksikan ukuran layar 30 hingga 100 inci.The Freestyle juga sudah dilengkapi dengan fitur auto-focus untuk mempermudah mendapatkan fokus gambar. Speaker built-in 5W dengan teknologi Dual Passive Radiator bisa menyajikan kualitas audio tinggi 360 derajat sekelas bioskop.