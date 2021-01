Asus Kembali Jagokan Laptop Layar Ganda di CES 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Desain laptop layar ganda Asus menggunakan teknologi ScreenPad Plus masih menjadi jagoan di pameran teknologi CES 2021. Apabila kemarin desain tersebut hadir di laptop gaming ASUS ROG Zephryus Duo 15 SE kini dipamerkan di seri Asus ZenBook Duo terbaru.Diketahui bahwa seri laptop Asus ZenBook ditujukan bagi content creator. Di CES 2021 diperkenalkan Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED dan ZenBook Duo 14 yang sebagai laptop layar ganda generasi terbaru mereka.Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED jadi produk yang dijagokan karena layar keduanya atau ScreenPad Plus yang terpasang kini menyajikan resolusi 4K dengan panel OLED. Jadi kualitasnya tidak kalah dari layar utama.Di sisi dapur pacu laptop tersebut ditanamkan prosesor tertinggi Intel Core i9 dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 3070 serta sertifikasi NVIDIA Studio untuk kebutuhan content creator. Kapasitas RAM yang disediakan hingga 32Gb dengan storage jenis SSD NVMe PCIe.ScreenPad Plus yang tersedia kini memiliki desain mekanis sehingga terangkat dengan sudut 9,5 derajat yang membuatnya tidak silau dan lebih ergonomis. Varian satu lagi yaitu Asus ZenBook Duo 14 juga memiliki ScrenPad Plus yang mendukung touchscreen tapi mengusung layar utama ukuran 14 inci.ScreenPad Plus di Asus ZenBook Duo 14 juga punya desain mekanis yang sama dengan Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Di spesifikasi, laptop ini dibekali prosesor Intel Core Generasi ke-11 dengan grafis NVIDIa GeForce MX450 atau Intel Graphics Xe terbaru.Layar ScreenPad Plus di kedua laptop terbaru ini juga disebut mendapatkan update teknologi bernama ScreenExpert 2 yang membuat panel layar kedua bisa mendukung produktivitas lebih maksimal.ScreenExpert 2membawa fitur Control Panel yang membuat panel ScreenPad Plus bisa menyediakan kontrol atau fungsi pendukung (tools) dari berbagai aplikasi Adobe, mulai dari Photoshop, Lightroom, After Effect, dan Premier dengan user interface yang bisa dikustomisasi.(MMI)