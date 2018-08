Snapchat Umumkan Lensa Pengenal Suara Baru

: Snapchat baru saja mengonfirmasi bahwa perusahaannya akan meluncurkan lensa baru, yang akan didukung oleh teknologi pengenal suara. Lensa tersebut juga akan menjadi lensa berteknologi pengenal suara pertama Snapchat.Lensa tersebut diklaim berkemampuan memahami berbagai kata dalam bahasa Inggris, dan dari pernyataan Snapchat, lensa ini juga tidak terlalu rumit. Lensa Snapchat baru ini hanya akan mengenali kata sederhana seperti Hi, Love, Yes, No, dan Wow.Lensa tersebut melengkapi lensa sebelumnya yang akan memicu berbagai tindakan saat pengguna membuka mulut atau menaikan alis mata mereka. Lensa pengenal suara ini akan meluncurkan animasi atau suara saat mendeteksi kata tertentu.Selain itu, lensa tersebut juga akan memunculkan efek di kepala dan sekitar pengguna dengan kata Wow daat lensa mendeteksi kata tersebut. Snapchat juga menyebut bahwa lensa ini akan menanyakan pengguna terkait cara animasi dimunculkan.Sebelumnya, Snapchat mengambil keputusan untuk menghentikan bisnis layanan transfer uang peer-to-peer, yang dikenal masyarakat sebagai Snapcash. Awalnya, layanan ini menjadi cara membayar tagihan gabungan atau skenario serupa lainnya.Sayangnya, sebagian besar masyarakat mengenal layanan ini akibat pemberitaan yang menjelaskannya sebagai alat pembayaran membuka kunci konten pribadi dewasa. Selain pemberitaan buruk, layanan ini juga menghadapi persaingan sengit dari layanan populer lain seperti Venmo dan PayPal.Snap Inc, induk perusahaan Snapchat, juga menggulirkan update untuk Spectacles yang memungkinkan pengguna perangkatnya untuk berbagi video dan gambar dalam format lain selain lingkaran dengan latar belakang berwarna putih.(MMI)