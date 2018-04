Kolaborasi XL dan Evercoss Lahirkan Ponsel Xtream

: Bertujuan menghadirkan kemudahan dan kesenangan menikmati konten YouTube di berbagai lokasi, XL Axiata dan Evercoss meluncurkan smartphone dengan bundling paket kuota khusus berjudul Xtream 1 dan Xtream 1 Plus."Saat ini minat masyarakat Indonesia, termasuk pelanggan XL Axiata, untuk mengakses layanan video streaming terus meningkat. Konten video tidak lagi dianggap sebagai sarana hiburan semata namun juga sebagai sarana dan konten edukasi," ujar Chief Marketing Officer XL Axiata David Arcelus.Evercoss menyebut perangkat ini untuk konsumen yang baru menggunakan smartphone atau entry level, selaras dengan target konsumen yang diusung Evercoss selama ini. Karenanya, perangkat ini hanya berbekal RAM 1GB dan ruang penyimpanan internal 8GB.Hadir dalam dua versi, perbedaan antara Xtream 1 dan Xtream 1 Plus terletak pada ukuran layar dan resolusi kamera yang membekalinya. Xtream 1 hadir dengan layar berukuran 4,5 inci serta kamera depan 2MP dan kamera belakang 5MP, sedangkan Xtream 1 Plus hadir dengan layar 5,5 inci serta kamera depan 8MP dan kamera belakang ganda 8MP+2MP.Selain itu, kedua perangkat ini juga dibekali dengan slot kartu 4G SIM ganda, meski hanya Xtream 1 Plus yang mengusung kemampuan kedua jaringan 4G aktif secara bersamaan.Hal ini dijelaskan Head of Marketing Communication Evercoss Indonesia Suryadi Willim untuk menjadikan pengalaman game online tidak terganggu saat perangkat menerima panggilan telepon.Menyasar konsumen yang gemar menyaksikan konten video YouTube, pembeli perangkat ini juga dapat menikmati paket khusus yang dihadirkan XL Axiata.Paket tersebut terdiri dari kuota YouTube unlimited selama 24 jam, satu tahun penuh, dan kuota berkapasitas 1GB selama 12 bulan untuk akses data dan internet, di seluruh jaringan.Selain itu, pembeli perangkat ini juga dapat menikmati konten layanan streaming video dan film, iFlix, tanpa biaya berlangganan, serta gratis layanan panggilan suara dan SMS ke sesama nomor XL.Lebih ditujukan untuk penggunaan pada aplikasi YouTube Go, kuota khusus pada ponsel cerdas ini juga dapat digunakan pada layanan YouTube versi reguler.Guna mendukung kepuasan pengguna perangkat ini, XL Axiata juga menyebut tengah berupaya memperkuat jaringannya. Saat ini, XL Axiata menyebut telah memiliki 20 ribu BTS jaringan 4G di seluruh Indonesia.Xtream 1 dipasarkan seharga Rp649.000, sedangkan Xtream 1 Plus seharga Rp949.000.(MMI)